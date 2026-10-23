Katarina se obrušila i na Anastasiju: 'Odakle si ti došla, iz neke bajke? Trnoružice, probudi se!'

Sukob Katarine i Jokera zbog kazni na zadatku s biciklima nastavio je izazivati napetosti i nakon što su natjecatelji krenuli dalje s utrkom. Katarina je bila uvjerena da Jokeri nisu poštovali pravila te da su nepravedno izbjegli kaznu koju su drugi timovi dobili.

Njezino nezadovoljstvo nije splasnulo ni tijekom vožnje koju je s Lukom dijelila sa Savršenima. Anastasia i njezin partner tako su se našli u nezgodnoj situaciji, slušajući Katarinine ljutite komentare o prethodnoj svađi.