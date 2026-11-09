Katarina smišljala taktiku, a Luna gledala dečka na motoru: 'Ajme, kako je sladak'

Katarina Mamić i Luna Valas imale su potpuno različite prioritete tijekom jednog zadatka u 'Asia Expressu'. Dok je Katarina razrađivala taktiku kako što lakše doći do potrebnih predmeta, Luni je pažnju ukrao jedan prolaznik

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Timovi 'Asia Expressa' trčali su ulicama tajlandskog turističkog gradića kako bi u tri različite trgovine pronašli određene predmete potrebne za nastavak zadatka. Dok su se ostali natjecatelji bacili u potragu, Katarina Mamić već je imala svoju taktiku. "A daj nek se oni trude, mi ćemo ih pratiti. Zašto bi se umarali tražeći, bolje je slijediti ih i pokupiti stvari", objasnila je Katarina, očito odlučna sačuvati što više energije i iskoristiti poteze drugih timova.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Luna, Asia Express FOTO: RTL

Luna Valas, međutim, u tom je trenutku bila fokusirana na nešto sasvim drugo. Dok su trčale ulicama, pogled joj se susreo s mladićem na motoru koji joj je odmah privukao pažnju. "Ajme, kako je sladak ovaj dečko na motoru", rekla je Katarini, koja se ni tada nije dala omesti i nastavila je razmišljati isključivo o zadatku i sljedećem potezu Gazela.

icon-expand Luna, Asia Express FOTO: RTL