Katarina smišljala taktiku, a Luna gledala dečka na motoru: 'Ajme, kako je sladak'

Timovi 'Asia Expressa' trčali su ulicama tajlandskog turističkog gradića kako bi u tri različite trgovine pronašli određene predmete potrebne za nastavak zadatka. Dok su se ostali natjecatelji bacili u potragu, Katarina Mamić već je imala svoju taktiku.
"A daj nek se oni trude, mi ćemo ih pratiti. Zašto bi se umarali tražeći, bolje je slijediti ih i pokupiti stvari", objasnila je Katarina, očito odlučna sačuvati što više energije i iskoristiti poteze drugih timova.
Luna Valas, međutim, u tom je trenutku bila fokusirana na nešto sasvim drugo. Dok su trčale ulicama, pogled joj se susreo s mladićem na motoru koji joj je odmah privukao pažnju.
"Ajme, kako je sladak ovaj dečko na motoru", rekla je Katarini, koja se ni tada nije dala omesti i nastavila je razmišljati isključivo o zadatku i sljedećem potezu Gazela.
Luna je, pak, očito na trenutak potpuno zaboravila na utrku. Dok je Katarina smišljala kako što lakše doći do potrebnih predmeta, njezina partnerica uspjela je usred kaosa pronaći vremena i za malo razgledavanja.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.