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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina smišljala taktiku, a Luna gledala dečka na motoru: 'Ajme, kako je sladak'

Katarina Mamić i Luna Valas imale su potpuno različite prioritete tijekom jednog zadatka u 'Asia Expressu'. Dok je Katarina razrađivala taktiku kako što lakše doći do potrebnih predmeta, Luni je pažnju ukrao jedan prolaznik

RTL.hr
09.11.2026 21:45

Timovi 'Asia Expressa' trčali su ulicama tajlandskog turističkog gradića kako bi u tri različite trgovine pronašli određene predmete potrebne za nastavak zadatka. Dok su se ostali natjecatelji bacili u potragu, Katarina Mamić već je imala svoju taktiku.

"A daj nek se oni trude, mi ćemo ih pratiti. Zašto bi se umarali tražeći, bolje je slijediti ih i pokupiti stvari", objasnila je Katarina, očito odlučna sačuvati što više energije i iskoristiti poteze drugih timova.

Katarina, Luna, Asia Express
Katarina, Luna, Asia Express FOTO: RTL

Luna Valas, međutim, u tom je trenutku bila fokusirana na nešto sasvim drugo. Dok su trčale ulicama, pogled joj se susreo s mladićem na motoru koji joj je odmah privukao pažnju.

"Ajme, kako je sladak ovaj dečko na motoru", rekla je Katarini, koja se ni tada nije dala omesti i nastavila je razmišljati isključivo o zadatku i sljedećem potezu Gazela.

Luna, Asia Express
Luna, Asia Express FOTO: RTL

Luna je, pak, očito na trenutak potpuno zaboravila na utrku. Dok je Katarina smišljala kako što lakše doći do potrebnih predmeta, njezina partnerica uspjela je usred kaosa pronaći vremena i za malo razgledavanja.

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