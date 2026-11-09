Katarina spasila Zlatne dečke, Luna ostala u šoku: 'Je li ovo realno? Amulet je mogao biti naš'

Timovi 'Asia Expressa' morali su na tri različite lokacije pronaći predmete koji su im bili potrebni za nastavak utrke, a među njima i po dvije zakrpe. Gazele su posljednje stigle na mjesto na kojem su se one skupljale, no ondje ih je dočekalo iznenađenje. Umjesto dvije, ostale su čak tri zakrpe. To je značilo da je neki od timova prije njih uzeo samo jednu, što bi mu moglo stvoriti problem u nastavku zadatka.

Katarina Mamić odmah se počela pitati kome nedostaje druga zakrpa. Odgovor je dobila kada su se Gazele na jednom od idućih zadataka susrele sa Zlatnim dečkima. Katarina ih je upitala imaju li obje zakrpe, a Goran Šprem priznao je da imaju samo jednu. Katarina mu je tada bez puno razmišljanja predala drugu potrebnu zakrpu.