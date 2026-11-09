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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina spasila Zlatne dečke, Luna ostala u šoku: 'Je li ovo realno? Amulet je mogao biti naš'

Katarina Mamić odlučila je pomoći Zlatnim dečkima kada je shvatila da im nedostaje jedan od predmeta potrebnih za nastavak zadatka u 'Asia Expressu'. Njezin potez potpuno je šokirao Lunu Valas, koja je smatrala da su time možda propustile priliku za amulet

RTL.hr
09.11.2026 23:00

Timovi 'Asia Expressa' morali su na tri različite lokacije pronaći predmete koji su im bili potrebni za nastavak utrke, a među njima i po dvije zakrpe. Gazele su posljednje stigle na mjesto na kojem su se one skupljale, no ondje ih je dočekalo iznenađenje. Umjesto dvije, ostale su čak tri zakrpe. To je značilo da je neki od timova prije njih uzeo samo jednu, što bi mu moglo stvoriti problem u nastavku zadatka. 

Katarina Mamić odmah se počela pitati kome nedostaje druga zakrpa. Odgovor je dobila kada su se Gazele na jednom od idućih zadataka susrele sa Zlatnim dečkima. Katarina ih je upitala imaju li obje zakrpe, a Goran Šprem priznao je da imaju samo jednu. Katarina mu je tada bez puno razmišljanja predala drugu potrebnu zakrpu.

Gazele, Zlatni dečki, Asia Express
Gazele, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Luna Valas ostala je zatečena njezinim potezom. "Je li ovo realno? Amulet je mogao biti naš. Tko im je kriv što nisu čitali upute", komentirala je. Katarina joj je pokušala objasniti da su Zlatni dečki prvi u poretku u tom trenutku, no Luna se nije dala razuvjeriti. "Ali fali im jedan predmet. Znači, nisu dobro obavili zadatak. Džaba ti doći prvi kad nemaš sve predmete", rekla je.

Luna, Asia Express
Luna, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je svoj potez objasnila time da su Zlatni dečki ranije pomogli i njima. "Kad, prije tri tjedna?" uzvratila je Luna, nakon čega ju je Katarina podsjetila na utrku za opstanak u kojoj je Nikša Kaleb trčao s njom dok Lune nije bilo. Zlatnim dečkima Katarinina pomoć itekako je dobro došla. "Spasile su nas", priznao je Kaleb. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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