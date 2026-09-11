Katarina u 'Asia Expressu' nasmijala sve: 'Bila sam miss četiri godine, zahvaljujući koroni, ne ljepoti'

U prvoj epizodi 'Asia Expressa' gledatelji su imali priliku u kratkim video predstavljanjima upoznati sve natjecateljske parove. Mnoge je dojmila simpatična bivša miss Hrvatske Katarina Mamić .

Vesela i pozitivna Katarina tijekom cijele emisije privlačila je pažnju svojim šalama, a u predstavljanju se našalila na vlastiti račun.

"Ja sam Katarina Mamić, 2019. sam bila miss Hrvatske. Bila sam missica četiri godine. Doduše, zahvaljujući koroni, ne ljepoti", uz smijeh je rekla.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.