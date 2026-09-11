Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u FNC 33 Zagreb Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina u 'Asia Expressu' nasmijala sve: 'Bila sam miss četiri godine, zahvaljujući koroni, ne ljepoti'

Nije dugo trebalo da Katarina Mamić postane jedna od najzabavnijih natjecateljica 'Asia Expressa'. Bivša miss Hrvatske otkrila je kako je svoju titulu nosila čak četiri godine – ali, kako kaže, zasluge ne pripisuje ljepoti

RTL.hr
11.09.2026 16:00

U prvoj epizodi 'Asia Expressa' gledatelji su imali priliku u kratkim video predstavljanjima upoznati sve natjecateljske parove. Mnoge je dojmila simpatična bivša miss Hrvatske Katarina Mamić

Katarina Mamić
Katarina Mamić FOTO: RTL

Vesela i pozitivna Katarina tijekom cijele emisije privlačila je pažnju svojim šalama, a u  predstavljanju se našalila na vlastiti račun. 

"Ja sam Katarina Mamić, 2019. sam bila miss Hrvatske. Bila sam missica četiri godine. Doduše, zahvaljujući koroni, ne ljepoti", uz smijeh je rekla. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express katarina mamić
Asia Express: Zmajeva ruta

Anita Martinović dobila konkurenciju! Aleksej pokazao kako bi vodio 'Ljubav je na selu'

Moglo bi te zanimati

Odbrojavanje je gotovo: 'Asia Express: Zmajeva ruta' večeras stiže na RTL

Antonija Blaće gostovala u 'RTL Direktu': 'Asia Express' me izbio iz cipela, ovo je avantura koja se ne može kupiti'

Ante Travizi u podcastu 'Spill The Tea' nasmijao priznanjem iz 'Asia Expressa': 'Između mene i Antonije Blaće, ja sam bio veća diva'

Pogledajte outfite Borne Kotromanić: Jedva je čekamo vidjeti u 'Asia Expressu'

Pogledajte najbolja modna izdanja Lune Valas: Natjecateljica 'Asia Expressa' zna kako privući pažnju

'Imam četrdeset i kusur godina, a nikad nisam stopirala': Panika pred početak 'Asia Expressa'

Pročitaj na Net.hr
Kaja i Karlo napokon otkrili kamo su otputovali: O ovoj destinaciji su sanjali od početka veze
Džejla Ramović i Jakov Jozinović ponovno uhvaćeni zajedno: Evo gdje su se pojavili
Dianina 'osvetnička haljina' ide na aukciju, svi gledaju prema Kim Kardashian: 'Odmakni se!'
Marija Borić Jerneić i suprug donirali vrijednu opremu bolnici u Zaboku: 'Tu nam se rodilo dijete'
Andrea iz 'Braka na prvu' otkrila što je priredila suprugu Mislavu: 'On nema pojma što slijedi'
Može li izazovnije: Tko je fatalna Iris kojoj su zamalo pobjegle obline na crvenom tepihu?
Znate li koliko novca smiju imati natjecatelji u 'Asia Expressu'? Ovo će vas iznenaditi
Modrićevo ime i hrvatske 'kockice' otvaraju sva vrata u Aziji: 'Ponijeli smo 55 dresova!'
Domaći influencer zaručio se s partnerom nakon osam godina ljubavi: 'Najposebniji zalazak'
Ljubav ili potpuni kaos? 12. sezona Braka na prvu Australija stigla je na VOYO