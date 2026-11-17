Katarina je uvjerila Tajlanđanina s kojim je dogovorila prijevoz da je bila miss svijeta. "Odjednom on je Joe. On će pomoći, on je spreman, odbacit će nas do pola puta", ispričala je.

"Te laži će nas doći glave", komentirala je Luna. "Ja isto mislim", složila se Katarina. Našalila se kako joj piše na lenti Miss svijeta, no nedostaje da bude navedena država Hrvatska. "Tako da je laž, i dalje je laž", priznala je.

Luna je komentirala da su ona i Katarina sjele u auto bez ikakve grižnje savjesti. Dodala je da nikome nisu uzele prijevoz misleći na Maju koja ih je za to optužila. "Mislim da je pogriješila. Nije to taj auto", rekla je Katarina.

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