Katarina je za RTL.hr komentirala odlazak iz 'Asia Expressa' te svoj odnos s Gusaricama i Pinom

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Gazele su nakon napete borbe za opstanak u 'Asia Expressu' protiv Gazdi napustile show, a Katarina je za RTL.hr progovorila o eliminacijama, otkrila žali li zbog nečeg te se osvrnula na svoj odnos s Gusaricama i Pinom.

Tko se sjetio fore s naljepnicom za Gusarice?

To je bila jedna od naših spontanih ideja i malo zezancije u cijeloj toj atmosferi. Budući da su bile u imunitetu, pomislile smo da im ostavimo mali znak pažnje kako im ne bismo predugo nedostajale!

Je li te iznenadila Bornina reakcija s ubacivanjem naljepnice u piće?

Jako me iznenadila, pogotovo dodatno topljenje naše zajedničke fotografije. Nisam mislila da nas toliko ne voli na osobnoj razini, a ne samo na razini igre. Ali svatko pokazuje svoj karakter na svoj način. Nama je to bila zezancija i mislile smo da će je taj čin, ako ništa drugo, barem malo nasmijati.

icon-expand icon-close icon-close Naljepnica Gazela, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Vesna je rekla da se nada da ćete vi Gazele ispasti, a Borna da im niste ravne i da kontaminirate zrak ti i Luna. Kako to komentiraš?

Takvi komentari više govore o osobi koja ih izgovara nego o nama. Luna i ja u show smo ušle kao Gazele, sa svojim karakterima, energijom i stavom, koje nismo skrivale od samog početka. Ne moramo svima biti simpatične niti to očekujemo. Ali zanimljivo je koliko smo nekima očito bile u mislima.

Je li moguće da ikad zakopaš ratnu sjekiru s Gusaricama?

Ne nosim mržnju sa sobom i nemam potrebu sukobe iz showa prenositi u stvarni život. Ne tražim sukobe, ali nisam ni osoba koja će šutjeti na tuđe provokacije.

icon-expand Gazele, Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

U eliminacijama ste se borile s Gazdama. Što misliš da vam je presudilo da ispadnete?

U 'Asia Expressu' nije dovoljno samo željeti pobjedu, nego moraš imati i koncentraciju, snagu i malo sreće u pravom trenutku. U eliminacijskoj igri Gazde su jednostavno bile bolje od nas. Zadatke su odradili brže i spretnije te su zasluženo pobijedili. Dale smo sve od sebe tijekom cijelog showa i nemam osjećaj da smo odustale ili da se nismo borile do samoga kraja.

Žališ li zbog nečega? Misliš li da ste nešto mogle bolje?

Ne žalim ni za čim. Naravno, danas neke stvari vidim drugačije i možda bih nešto odigrala pametnije, ali to je lako reći naknadno. Sve što se dogodilo dio je iskustva koje ne bih mijenjala. Najvažnije mi je da sam ostala svoja. Nadam se da mi ljudi neće zamjeriti iskrene reakcije i pokazivanje emocija, iako razumijem i njihove komentare jer gledatelji nisu imali priliku vidjeti baš sve što se događalo iza kamera. Mogu mirne savjesti reći da se nikada nisam služila podmetanjima niti sam namjerno nekome otežavala put do cilja.

icon-expand Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Tko je tvoj favorit za pobjedu?

Spartanci! Od samog početka funkcioniramo kao obitelj. U takvim okolnostima, kada si gladan, neispavan i iscrpljen tijekom tako dugog razdoblja, zaista je rijetkost pronaći ljude koji te ni u jednom trenutku ne izdaju ili ne povrijede. Sada, kada gledam cijelu emisiju i izjave ostalih parova, vidim da su oni ostali dosljedni sebi i onome što su pokazivali tijekom natjecanja. Upravo zbog toga što su pokazali da se na njih možeš osloniti i onda kada je najteže, Spartanci su moji favoriti.

icon-expand Katarina, Pino, Asia Express FOTO: RTL

Šuškalo se nešto i o tvom odnosu s Pinom i da tu ima nekih simpatija. Što kažeš na to?