Gusarice i Gazele morale su u pripetavanje jer su imale jednak broj točnih odgovora na pitanja koja su im postavili Zlatni dečki. Dobile su pitanje u kojoj županiji su rođena i Goran Šprem i Nikša Kaleb. Onaj tim koji prvi zgrabi torbicu sa zlatnicima, prvi odgovara na pitanje. Katarina je iznenadila ostale natjecatelje brzinom svoje ruke s obzirom na to da je Vesnina ruka bila bliže.

"Baš joj se vidjela želja da to zgrabi", rekla je Maja kroz smijeh. "Brzina svjetlosti, evo", komentirao je Niko. Ipak, Katarina i Luna nisu ponudile točan odgovor. Rekle su Splitsko-dalmatinska županija pa su šansu dobile odgovarati Gusarice i one su znale točan odgovor - Dubravačko-neretvanska županija.

"Trebalo nam je još mrvicu vremena", komentirala je Luna.

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