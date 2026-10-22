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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarinu Mamić oduševila Nikina odluku da kazni Bornu: 'Napokon nešto što podržavam i obožavam!'

Čini se da Niko nije jedini natjecatelj kojem je zasmetalo Bornino ponašanje u 'Asia Expressu'. Nakon što je odlučio kazniti Gusarice, Katarina Mamić otvoreno je podržala njegov potez. Nije skrivala zadovoljstvo što je kazna bila usmjerena upravo na Bornu

RTL.hr
22.10.2026 22:30

Osvajanje amuleta Gazdama je donijelo priliku da jednom suparničkom paru otežaju nastavak utrke. Niko je bez puno razmišljanja odabrao Gusarice, Bornu i Vesnu. Njegov izbor izazvao je raspravu s Bornom, ali i oduševio Katarinu Mamić.

Niko, Borna, Asia Express
Niko, Borna, Asia Express FOTO: RTL

Cijelu je situaciju dočekala s oduševljenjem. "Današnje to unazađivanje drugog tima je bilo baš direktno, vrlo zanimljivo i napokon u mom stilu", komentirala je Katarina.

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Priznala je i kako upravo takav pristup natjecanju zagovara od početka, premda zbog toga, kako sama kaže, ne nailazi uvijek na odobravanje ostalih.

"Napokon nešto što ja podržavam i obožavam i to zagovaram i zato imam tu problema sa svima", iskreno je poručila.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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