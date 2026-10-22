Katarinu Mamić oduševila Nikina odluku da kazni Bornu: 'Napokon nešto što podržavam i obožavam!'

Osvajanje amuleta Gazdama je donijelo priliku da jednom suparničkom paru otežaju nastavak utrke. Niko je bez puno razmišljanja odabrao Gusarice, Bornu i Vesnu. Njegov izbor izazvao je raspravu s Bornom, ali i oduševio Katarinu Mamić .

Cijelu je situaciju dočekala s oduševljenjem. "Današnje to unazađivanje drugog tima je bilo baš direktno, vrlo zanimljivo i napokon u mom stilu", komentirala je Katarina.

Priznala je i kako upravo takav pristup natjecanju zagovara od početka, premda zbog toga, kako sama kaže, ne nailazi uvijek na odobravanje ostalih.

"Napokon nešto što ja podržavam i obožavam i to zagovaram i zato imam tu problema sa svima", iskreno je poručila.

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