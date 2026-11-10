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Asia Express: Zmajeva ruta

'Katastrofa dolazi! Tko odlučuje?': Produkcija 'Asia Expressa' uvodi veliku promjenu!

Antonija i Ante okupit će sve timove kako bi doznali tko je bio najbrži i najspretniji, no slavlje pobjedničkog tima vrlo će brzo pasti u vodu – zbog nepoštivanja pravila osvojeni amulet bit će im oduzet

RTL.hr
10.11.2026 10:41

Večeras od 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda showa 'Asia Express'.

Timovi su u Tajlandu i u lovu su na još jedan amulet. Novi zadatak ponovno ih vodi na gradske ulice na kojima trebaju snimiti zadane fotografije s lokalcima, uz praćenje određenih pravila.

Jokeri, Asia Express
Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Antonija i Ante okupit će sve timove kako bi doznali tko je bio najbrži i najspretniji, no slavlje pobjedničkog tima vrlo će brzo pasti u vodu – zbog nepoštivanja pravila osvojeni amulet bit će im oduzet.

Ovo je najgori moment za mene dosad u 'Asia Expressu'!" komentirat će nesretni gubitnici.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

No to nije jedino iznenađenje u večerašnjoj epizodi jer velika novost mijenja sve!

Miksamo timove!" poručit će kratko Antonija Blaće i okupljene ostaviti u potpunom šoku.

Katastrofa dolazi! Samo ne sad! Tko odlučuje?" jedan dio kandidata bit će spreman na pobunu, dok će rijetki pojedinci to smatrati poželjnim: To nam treba, malo da se izmiješamo."

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Hoće li se povezati prijatelji ili neprijatelji, je li ovo privremena situacija ili će Zmajeva ruta postati još nemilosrdnija?

Nova postava timova donosi i neočekivana pravila koja bi mogla utjecati na daljnji tijek igre, a posebno na dobivanje novog imuniteta. A kad utrka krene, hoće li kandidati moći vjerovati članovima timova koji su im do jučer bili suparnici? I koji su spareni kandidati jedva dočekali trenutak da ostanu nasamo?

'Asia Express' ne propustite večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

asia express najava
Asia Express: Zmajeva ruta

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