'Katastrofa dolazi! Tko odlučuje?': Produkcija 'Asia Expressa' uvodi veliku promjenu!

Antonija i Ante okupit će sve timove kako bi doznali tko je bio najbrži i najspretniji, no slavlje pobjedničkog tima vrlo će brzo pasti u vodu – zbog nepoštivanja pravila osvojeni amulet bit će im oduzet

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Večeras od 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda showa 'Asia Express'. Timovi su u Tajlandu i u lovu su na još jedan amulet. Novi zadatak ponovno ih vodi na gradske ulice na kojima trebaju snimiti zadane fotografije s lokalcima, uz praćenje određenih pravila.

icon-expand icon-close icon-close Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Antonija i Ante okupit će sve timove kako bi doznali tko je bio najbrži i najspretniji, no slavlje pobjedničkog tima vrlo će brzo pasti u vodu – zbog nepoštivanja pravila osvojeni amulet bit će im oduzet. Ovo je najgori moment za mene dosad u 'Asia Expressu'!" komentirat će nesretni gubitnici.

icon-expand Gazele, Asia Express FOTO: RTL

No to nije jedino iznenađenje u večerašnjoj epizodi jer velika novost mijenja sve! Miksamo timove!" poručit će kratko Antonija Blaće i okupljene ostaviti u potpunom šoku. Katastrofa dolazi! Samo ne sad! Tko odlučuje?" jedan dio kandidata bit će spreman na pobunu, dok će rijetki pojedinci to smatrati poželjnim: To nam treba, malo da se izmiješamo."

icon-expand Gazde, Asia Express FOTO: RTL