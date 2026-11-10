'Katastrofa dolazi! Tko odlučuje?': Produkcija 'Asia Expressa' uvodi veliku promjenu!

Večeras od 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda showa 'Asia Express'.
Timovi su u Tajlandu i u lovu su na još jedan amulet. Novi zadatak ponovno ih vodi na gradske ulice na kojima trebaju snimiti zadane fotografije s lokalcima, uz praćenje određenih pravila.
Antonija i Ante okupit će sve timove kako bi doznali tko je bio najbrži i najspretniji, no slavlje pobjedničkog tima vrlo će brzo pasti u vodu – zbog nepoštivanja pravila osvojeni amulet bit će im oduzet.
Ovo je najgori moment za mene dosad u 'Asia Expressu'!" komentirat će nesretni gubitnici.
No to nije jedino iznenađenje u večerašnjoj epizodi jer velika novost mijenja sve!
Miksamo timove!" poručit će kratko Antonija Blaće i okupljene ostaviti u potpunom šoku.
Katastrofa dolazi! Samo ne sad! Tko odlučuje?" jedan dio kandidata bit će spreman na pobunu, dok će rijetki pojedinci to smatrati poželjnim: To nam treba, malo da se izmiješamo."
Hoće li se povezati prijatelji ili neprijatelji, je li ovo privremena situacija ili će Zmajeva ruta postati još nemilosrdnija?
Nova postava timova donosi i neočekivana pravila koja bi mogla utjecati na daljnji tijek igre, a posebno na dobivanje novog imuniteta. A kad utrka krene, hoće li kandidati moći vjerovati članovima timova koji su im do jučer bili suparnici? I koji su spareni kandidati jedva dočekali trenutak da ostanu nasamo?
'Asia Express' ne propustite večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.