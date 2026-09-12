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Asia Express: Zmajeva ruta

Koji je tim iz 'Asia Expressa' osvojio vaše simpatije? Glasajte za svoje favorite

Utrka kroz Aziju nije samo borba protiv vremena, zadataka i nepoznatih situacija – ona je i borba za naklonost gledatelja. 'Asia Express' predstavio je osam različitih parova, a sada je vrijeme da vi odlučite tko vam je najdraži

RTL.hr
12.09.2026 20:00

'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi brojne izazove, nepredvidive situacije i zanimljive odnose među natjecateljskim timovima. Od prvih epizoda gledatelji su već izdvojili svoje favorite – neke zbog snalažljivosti, neke zbog humora, a neke zbog posebne energije koju donose u avanturu.

Svaki tim ima svoju priču, način borbe i strategiju kojom pokušava doći do cilja. No, koji je par osvojio vaše simpatije? Glasajte u anketi i otkrijte koji vam je omiljeni tim ovogodišnjeg Asia Expressa.

Anketa
Koji tim iz 'Asia Expressa' je vaš favorit?
asia express favoriti najdraži kandidati
Asia Express: Zmajeva ruta

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