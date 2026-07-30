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Asia Express: Zmajeva ruta

Kraj udobnosti kakvu zna! Omiljena Antonija Blaće sa 'Zmajeve rute' poručuje: 'Kad studio zamijene ulice Azije...'

Voditeljica Antonija Blaće podijelila je prve snimke s terena nadolazećeg showa 'Asia Express: Zmajeva ruta', koji ovoga rujna stiže na RTL i platformu Voyo. Novi format pratit će devet parova u utrci kroz tri azijske zemlje uz budžet od samo jednog eura po danu

RTL.hr
30.07.2026 14:00

RTL i platforma Voyo ove jeseni donose nešto sasvim novo, divlje i nepredvidivo. Riječ je, naravno, o showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', a prve konkretne kadrove onoga što nas čeka podijelila je glavna zvijezda projekta.

Omiljena voditeljica Antonija Blaće na svojim je društvenim mrežama objavila video koji savršeno dočarava dramatičnu promjenu okruženja u kojoj se našla. Zaboravite na glamur, savršenu rasvjetu i kontrolirane uvjete televizijskog studija na koje smo navikli.

U isječku, Antonija, odjevena u praktični traper prsluk i bijele hlače, prolazi kroz usku, živopisnu azijsku tržnicu. Okružena je skuterima, lokalnim stanovništvom, štandovima krcatim nepoznatim namirnicama i prepoznatljivim kaotičnim šarmom Dalekog istoka.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Što čeka devet odvažnih parova?

Dok se Antonija snalazi na ulicama, devet parova natjecatelja suočit će se s još težim izazovom. Njihov zadatak je proći tisuće kilometara kroz tri azijske zemlje, svladati brojne prepreke i stići prvi na odredište. No, ključna prepreka je budžet: samo jedan euro na dan.

Bez novca za luksuz, sigurnost ili udoban prijevoz, natjecatelji će ovisiti isključivo o dobroti lokalnog stanovništva, svojoj snalažljivosti i timskom radu. 

Tko će puknuti pod pritiskom gladi i umora, a tko će u divljim ulicama Azije pronaći snagu za koju nije ni znao da je posjeduje? Gledajte 'Asia Express: Zmajeva ruta' ovog rujna na RTL-u i platformi Voyo.

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