Kraj udobnosti kakvu zna! Omiljena Antonija Blaće sa 'Zmajeve rute' poručuje: 'Kad studio zamijene ulice Azije...'

RTL i platforma Voyo ove jeseni donose nešto sasvim novo, divlje i nepredvidivo. Riječ je, naravno, o showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', a prve konkretne kadrove onoga što nas čeka podijelila je glavna zvijezda projekta.

Omiljena voditeljica Antonija Blaće na svojim je društvenim mrežama objavila video koji savršeno dočarava dramatičnu promjenu okruženja u kojoj se našla. Zaboravite na glamur, savršenu rasvjetu i kontrolirane uvjete televizijskog studija na koje smo navikli.

U isječku, Antonija, odjevena u praktični traper prsluk i bijele hlače, prolazi kroz usku, živopisnu azijsku tržnicu. Okružena je skuterima, lokalnim stanovništvom, štandovima krcatim nepoznatim namirnicama i prepoznatljivim kaotičnim šarmom Dalekog istoka.