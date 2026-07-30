Kraj udobnosti kakvu zna! Omiljena Antonija Blaće sa 'Zmajeve rute' poručuje: 'Kad studio zamijene ulice Azije...'

RTL i platforma Voyo ove jeseni donose nešto sasvim novo, divlje i nepredvidivo. Riječ je, naravno, o showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', a prve konkretne kadrove onoga što nas čeka podijelila je glavna zvijezda projekta.
Omiljena voditeljica Antonija Blaće na svojim je društvenim mrežama objavila video koji savršeno dočarava dramatičnu promjenu okruženja u kojoj se našla. Zaboravite na glamur, savršenu rasvjetu i kontrolirane uvjete televizijskog studija na koje smo navikli.
U isječku, Antonija, odjevena u praktični traper prsluk i bijele hlače, prolazi kroz usku, živopisnu azijsku tržnicu. Okružena je skuterima, lokalnim stanovništvom, štandovima krcatim nepoznatim namirnicama i prepoznatljivim kaotičnim šarmom Dalekog istoka.
Što čeka devet odvažnih parova?
Dok se Antonija snalazi na ulicama, devet parova natjecatelja suočit će se s još težim izazovom. Njihov zadatak je proći tisuće kilometara kroz tri azijske zemlje, svladati brojne prepreke i stići prvi na odredište. No, ključna prepreka je budžet: samo jedan euro na dan.
Bez novca za luksuz, sigurnost ili udoban prijevoz, natjecatelji će ovisiti isključivo o dobroti lokalnog stanovništva, svojoj snalažljivosti i timskom radu.
Tko će puknuti pod pritiskom gladi i umora, a tko će u divljim ulicama Azije pronaći snagu za koju nije ni znao da je posjeduje? Gledajte 'Asia Express: Zmajeva ruta' ovog rujna na RTL-u i platformi Voyo.