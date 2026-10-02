Kristijan je najveći obožavatelj 'Asia Expressa'! Za RTL.hr poručio: 'Gdje ćete vidjeti da ljudi toliko daju, a nemaju ni za sebe?'

Kristijan prati 'Asia Express' od samog početka. Show ga je osvojio puno više nego što je očekivao. Za RTL.hr otkrio je zašto ga najviše diraju priče stanovnika Kambodže, koje parove najviše voli te zbog čega smatra da je 'Asia Express' mnogo više od običnog natjecanja

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Kristijan Švigir (46) iz Požege jedan je od gledatelja koje je 'Asia Express' osvojio već od prvih najava. Emisiju prati redovito, a nakon posljednjih epizoda odlučio se javiti i na RTL.hr s porukama pohvale. "Čim su krenule najave, znao sam da će to biti nešto što će me interesirati i zapravo se pokazalo i više od očekivanja", ispričao nam je Kristijan.

icon-expand icon-close icon-close Kristijan Švigir, Asia Express FOTO: RTL

Priznaje da mu je u početku trebalo malo vremena da pohvata sve kandidate i nadimke parova. "Isprva nisam znao tko je tko, pa dok sam to pohvatao, pa dok sam pohvatao nadimke parova... Ali svi su jako zanimljivi, voditelji odlični, i Antonija i Ante. No, najviše me dirnulo to stanovništvo Kambodže", rekao je.

Dobrota ljudi

Kristijan inače radi u udruzi osoba s invaliditetom, u pravnoj službi, pa se kroz posao često susreće s različitim životnim pričama i ljudima koji se nalaze u teškim financijskim okolnostima. "Evo, u zadnja tri mjeseca skupljali smo novac za obitelj koja je vodu za piće i higijenu koristila isključivo iz bunara. Baš smo im prošli tjedan realizirali spajanje na gradski vodovod za koji nisu imali novca. Pomaganje ljudima ispunjava me više od ičega", ispričao je.

icon-expand Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Upravo zbog toga, kaže, 'Asia Express' ne doživljava samo kao natjecateljski show. "Zato mi je posebno emotivno gledati ovaj show. Fascinira me kako se kroz svu dinamiku emisije istovremeno uklapaju i informativni, edukativni i socijalni karakter", rekao je. Posebno ga pogađaju prizori u kojima lokalno stanovništvo pomaže kandidatima, iako ni sami često nemaju gotovo ništa. "Gdje ćete vidjeti da ljudi toliko daju, a nemaju ni za sebe?", pita se Kristijan. Posebno ga je potresla obitelj iz Kambodže koja je Niki Tokiću Kartelu i Ivanu ponudila da povedu njihova sina u Hrvatsku kako bi mu omogućili školovanje i bolju budućnost. "Mene je to jako potreslo i mislim da nitko nije mogao ostati ravnodušan na tu situaciju", rekao nam je.

icon-expand Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Dirnule su ga i obitelji koje su kandidatima nudile smještaj i ono malo što imaju. "Prikazali ste da ljudi koji nemaju za život ili zarađuju jako malo odvajaju zadnji novac kako bi kupili nove plahte i posteljinu da bi naši kandidati prespavali kod njih. Drugi su odvajali od svog novca da bi platili hotel da se timovi koji se natječu mogu naspavati", napisao je Kristijan. Dodao je i kako osobno nikada nije vidio da bi netko nepoznatoj osobi platio noćenje, ne tražeći ništa zauzvrat.

Poveznica s Hrvatskom

Iako je kroz emisiju vidio koliko je životni standard u dijelovima jugoistočne Azije drukčiji od hrvatskog, Kristijan smatra da postoji i jedna sličnost koju često primjećuje i kod nas.

icon-expand tržnica, Asia Express FOTO: RTL

"Slična poveznica ogleda se u tome da će ti oni koji imaju malo dati sve. A one koji žive srednje bogato ili bogato, zaboravi da pokušaš i pitati", kaže. Upravo zato ga se dojmila i odluka Nike Tokića Kartela da nakon završetka snimanja nastavi pomagati kambodžanskoj obitelji koja je zbog teške situacije željela da povede njihova sina u Hrvatsku.

Gazele su mu favoritkinje

Iako mu je teško izdvojiti samo jedan par, Kristijan ipak ima svoje favorite. "Gazele. Koliko god im je stalo do frizure i šminke, jako vole pomoći drugima", rekao je.

icon-expand Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Iz sličnog razloga svidjele su mu se i Slavuji. "Žao mi je što su Đana i Meri ispale", dodao je. Među omiljene parove smjestio bi i Spartance te Zlatne dečke.

Puno više od natjecanja

Kristijan je posebno istaknuo da ga je 'Asia Express' osvojio zato što u njemu vidi puno više od samog natjecanja. "Drago mi je da to nije samo show koji je natjecateljskog karaktera. To je jednim dijelom i dokumentarni, socijalni, ali i karakterni show gdje se vidi tko je točno kakav", napisao je.

icon-expand Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL