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Asia Express: Zmajeva ruta

KVIZ Biste li vi preživjeli 'Asia Express'?

Mislite da biste se dobro snašli u 'Asia Expressu'? Putovanje kroz Aziju zvuči kao avantura iz snova, no što kada na raspolaganju imate minimalan budžet, morate sami pronaći prijevoz i smještaj, ne poznajete jezik, a uz sve to morate što brže stići do cilja? Stavite svoju snalažljivost, strpljenje i avanturistički duh na test! Riješite naš kviz i otkrijte biste li dogurali do kraja 'Asia Expressa' ili biste već prvog dana poželjeli udobnost hotelske sobe

RTL.hr
31.08.2026 13:00
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asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

ANKETA S kim biste vi krenuli u 'Asia Express'?

Asia Express: Zmajeva ruta

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