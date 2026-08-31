KVIZ Biste li vi preživjeli 'Asia Express'?

Mislite da biste se dobro snašli u 'Asia Expressu'? Putovanje kroz Aziju zvuči kao avantura iz snova, no što kada na raspolaganju imate minimalan budžet, morate sami pronaći prijevoz i smještaj, ne poznajete jezik, a uz sve to morate što brže stići do cilja? Stavite svoju snalažljivost, strpljenje i avanturistički duh na test! Riješite naš kviz i otkrijte biste li dogurali do kraja 'Asia Expressa' ili biste već prvog dana poželjeli udobnost hotelske sobe