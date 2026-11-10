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Asia Express: Zmajeva ruta

Lino Červar javio se Zlatnim dečkima u 'Asia Expressu': 'Moji prvaci znaju kako se pobjeđuje'

Goran Šprem i Nikša Kaleb dobili su posebno pismo u 'Asia Expressu'. Zlatnim dečkima javio se njihov nekadašnji trener Lino Červar, koji ih je podsjetio da njegovi svjetski i olimpijski prvaci itekako dobro znaju kako se pobjeđuje

RTL.hr
10.11.2026 12:00

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekalo je posebno iznenađenje kada su dobili pisma i video poruke svojih obitelji, prijatelja i kolega. Zlatnim dečkima, Goranu Špremu i Nikši Kalebu, javio se čovjek s kojim ih vežu brojni veliki sportski uspjesi – njihov nekadašnji trener Lino Červar.

Červarovo pismo naglas je pročitao Šprem. "Nikša i Goran, želim vam svako dobro. Što se tiče posla, moji svjetski i olimpijski prvaci znaju kako se pobjeđuje u bilo kojem novom izazovu", glasio je dio njegove poruke.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Šprem se nakon toga prisjetio svega što su zajedno prošli. "Lino nas dobro poznaje. Lino je s nama prošao i sito i rešeto, a prošli smo i mi s njim", komentirao je.

Kaleb je svom nekadašnjem treneru kratko odgovorio u dobro poznatom sportskom tonu. "Hvala, šefe", poručio je.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Šprem vjeruje i da bi Červar bio zadovoljan načinom na koji on i Nikša funkcioniraju u 'Asia Expressu'. "Njemu će biti drago kad nas vidi na način na koji funkcioniramo, siguran sam", zaključio je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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