Luciano i Robert Plazibat ulaze u 'Asia Express'! Fanovi oduševljeni: 'Jedva čekam, ova sezona će izgorjeti'

Plesač i influencer iz Splita Luciano Plazibat ulazi u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta' zajedno sa svojim ocem Robertom Plazibatom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi koji je sudjelovao u misijama u Afganistanu i na Bliskom istoku, a bio je i dragovoljac Domovinskoga rata, dok danas radi kao trener kickboxinga. Otac i sin koji ne mogu biti različitiji – i odnos koji čeka jedan od najvećih izazova dosad

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Za ovaj dalmatinski dvojac to neće biti samo utrka kroz Aziju. Bit će to suočavanje s godinama razlika, rušenje međusobnih barijera i otkrivanje mogu li funkcionirati kao tim. Vijest da Luciano i Robert ulaze u 'Asia Express' iznenadila je brojne fanove koji su ih obasuli komentarima na društvenim mrežama. "Hahaha jedva čekam", "Uuuu jedva čekam", "Konačno, idemo mačak", "Najdraži duo", "Ova sezona će izgorjeti", samo su neki od komentara.

icon-expand Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL

Inače, Luciano je od djetinjstva okružen plesom, modom i umjetnošću, a njegov se javni imidž često uspoređivao s onim njegova brata Antonija, međunarodno poznatog borca. No Luciano želi razbiti stereotip da mu kao plesaču nedostaje čvrstine. "Najveća zabluda o meni je to što imam brata koji je borac, klasični hrvatski macho tip', dok sam ja njegova potpuna suprotnost. Zato ljudi pretpostavljaju da ne mogu podnijeti nikakve muške' stvari samo zato što sam plesač. Volim reći da je moj brat Thompson, a ja Severina", šali se.

icon-expand Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL