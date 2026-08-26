Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano i Robert Plazibat ulaze u 'Asia Express'! Fanovi oduševljeni: 'Jedva čekam, ova sezona će izgorjeti'

Plesač i influencer iz Splita Luciano Plazibat ulazi u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta' zajedno sa svojim ocem Robertom Plazibatom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi koji je sudjelovao u misijama u Afganistanu i na Bliskom istoku, a bio je i dragovoljac Domovinskoga rata, dok danas radi kao trener kickboxinga. Otac i sin koji ne mogu biti različitiji – i odnos koji čeka jedan od najvećih izazova dosad

RTL.hr
26.08.2026 20:00

Za ovaj dalmatinski dvojac to neće biti samo utrka kroz Aziju. Bit će to suočavanje s godinama razlika, rušenje međusobnih barijera i otkrivanje mogu li funkcionirati kao tim. Vijest da Luciano i Robert ulaze u 'Asia Express' iznenadila je brojne fanove koji su ih obasuli komentarima na društvenim mrežama.

"Hahaha jedva čekam", "Uuuu jedva čekam", "Konačno, idemo mačak", "Najdraži duo", "Ova sezona će izgorjeti", samo su neki od komentara.

Luciano i Robert, Asia Express
Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL

Inače, Luciano je od djetinjstva okružen plesom, modom i umjetnošću, a njegov se javni imidž često uspoređivao s onim njegova brata Antonija, međunarodno poznatog borca. No Luciano želi razbiti stereotip da mu kao plesaču nedostaje čvrstine.

"Najveća zabluda o meni je to što imam brata koji je borac, klasični hrvatski macho tip', dok sam ja njegova potpuna suprotnost. Zato ljudi pretpostavljaju da ne mogu podnijeti nikakve muške' stvari samo zato što sam plesač. Volim reći da je moj brat Thompson, a ja Severina", šali se.

Luciano i Robert, Asia Express
Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL

U Asia Expressu namjerava pokazati da se iza koreografija i mode krije osoba s itekako puno borbenosti, izdržljivosti i snage. Ipak, postoji nekoliko stvari koje bi ga mogle izbaciti iz takta – pauci, kukci i, možda najviše od svega, snažan osjećaj za nepravdu.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite ovog rujna na RTL-u i platformi Voyo

asia express luciano plazibat luciano asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić spremna na sve u 'Asia Expressu', ali jedno ipak ne bi žrtvovala: 'Nisam spremna na to'

Moglo bi te zanimati

Luciano Plazibat i tata Robert, bivši specijalac, kreću u 'Asia Express': 'Nikad nismo imali prilike ovako nešto doživjeti skupa'

Anita Martinović nasmijala priznanjem o svom dečku uoči 'Asia Expressa': 'Zgodan, zgodan, jako zgodan!'

Luciano Plazibat i njegov tata Robert stižu u 'Asia Express'!

Ella Dvornik i prijateljica Ines obećavaju kaos u Aziji: 'Uživat ćete gledajući nas kako patimo i jedemo kukce'

Pino Pingvino stiže u 'Asia Express' i uzda se u prijateljicu Maju: 'Ona je ključ koji otvara sva vrata'

Borna Kotromanić uoči 'Asia Expressa' za RTL.hr: 'Ljudima će biti fascinantno koliko sam izdržljiva, a kofer ću spakirati praktično'

Pročitaj na Net.hr
Nevjerojatna transformacija zvijezde 'Zločinačkih umova': Od mladog genijalca do pravog zavodnika
Preminula legendarna Dolly Parton: Nezaboravna pjevačica, glumica, poslovna žena i filantropkinja
Atraktivna influencerica objavila video iz kreveta, odmah su krenule glasine o vezi s poznatim nogometašem
Bruno Lerotić o 'Danu 1 €': 'Kada se svi udružimo, možemo djelovati na puno većoj razini'
Godine im ne mogu ništa: Pogledajte kako danas izgledaju regionalne i svjetske zvijezde u 50-ima
U jeku svađe sa sestrom Edita Aradinović pokazala kako joj izgleda život nakon porođaja
Plastični kirurg ponudio danskoj premijerki operaciju nosa: Njezin odgovor ukazao na veći problem
Marinela iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju u bikiniju i istaknula savršenu liniju
Hrvatski putnik obišao sve zemlje svijeta i otkrio najopasnije trenutke svog putovanja
Umjesto bezbrižnog djetinjstva ove slavne osobe odrasle su u kultovima odcijepljene od svijeta