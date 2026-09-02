Luciano iz 'Asia Expressa' odlučio se na drastičan korak i potpuno promijenio imidž: 'Moja mama kaže da je O.K.!'

Popularni plesač, influencer i novi kandidat nadolazećeg spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta', Luciano Plazibat, poznat je po svojoj nepresušnoj energiji i opuštenom pristupu. No, svojom najnovijom objavom na Instagramu otišao je korak dalje i napravio drastičan estetski rez - svoju je prepoznatljivu kosu u potpunosti izblajhao i prešao u platinasto plavu nijansu.

"In my teasing blonde era. Mama je rekla da je O.K.!", napisao je Luciano u svom prepoznatljivom šaljivom stilu uz seriju fotografija na kojima ponosno pozira s novom frizurom.