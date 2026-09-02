Luciano iz 'Asia Expressa' odlučio se na drastičan korak i potpuno promijenio imidž: 'Moja mama kaže da je O.K.!'

Popularni plesač, influencer i novi kandidat nadolazećeg spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta', Luciano Plazibat, poznat je po svojoj nepresušnoj energiji i opuštenom pristupu. No, svojom najnovijom objavom na Instagramu otišao je korak dalje i napravio drastičan estetski rez - svoju je prepoznatljivu kosu u potpunosti izblajhao i prešao u platinasto plavu nijansu.
"In my teasing blonde era. Mama je rekla da je O.K.!", napisao je Luciano u svom prepoznatljivom šaljivom stilu uz seriju fotografija na kojima ponosno pozira s novom frizurom.
Platinasto plavo izdanje za novu životnu avanturu
Promjena boje kose u platinasto plavu odmah je privukla pažnju njegovih pratitelja. Luciano je još jednom pokazao kako se nimalo ne boji eksperimentirati sa stilom, a novi, odvažni izgled odlično najavljuje i njegov ulazak u novu fazu - onu u kojoj udobnost svakodnevice zamjenjuje ekstremnim uvjetima azijske divljine.
Ova vizualna transformacija izazvala je pravu lavinu pohvala, a obožavatelji su se složili kako mu novi imidž fantastično stoji. Luciano je još jednom dokazao da točno zna kako osvježiti svoj izgled, privući sve poglede i u punom sjaju dočekati najveći televizijski izazov karijere.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.