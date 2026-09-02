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Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano iz 'Asia Expressa' odlučio se na drastičan korak i potpuno promijenio imidž: 'Moja mama kaže da je O.K.!'

Luciano Plazibat ponovno je uspio podignuti prašinu na društvenim mrežama. Tik pred ulazak u napeti terenski spektakl odlučio se na neočekivanu vizualnu transformaciju, a novim izgledom iznenadio je brojne obožavatelje

RTL.hr
02.09.2026 09:50

Popularni plesač, influencer i novi kandidat nadolazećeg spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta', Luciano Plazibat, poznat je po svojoj nepresušnoj energiji i opuštenom pristupu. No, svojom najnovijom objavom na Instagramu otišao je korak dalje i napravio drastičan estetski rez - svoju je prepoznatljivu kosu u potpunosti izblajhao i prešao u platinasto plavu nijansu.

"In my teasing blonde era. Mama je rekla da je O.K.!", napisao je Luciano u svom prepoznatljivom šaljivom stilu uz seriju fotografija na kojima ponosno pozira s novom frizurom.

Luciano Plazibat, Asia Express
Luciano Plazibat, Asia Express FOTO: Instagram

Platinasto plavo izdanje za novu životnu avanturu

Promjena boje kose u platinasto plavu odmah je privukla pažnju njegovih pratitelja. Luciano je još jednom pokazao kako se nimalo ne boji eksperimentirati sa stilom, a novi, odvažni izgled odlično najavljuje i njegov ulazak u novu fazu - onu u kojoj udobnost svakodnevice zamjenjuje ekstremnim uvjetima azijske divljine.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ova vizualna transformacija izazvala je pravu lavinu pohvala, a obožavatelji su se složili kako mu novi imidž fantastično stoji. Luciano je još jednom dokazao da točno zna kako osvježiti svoj izgled, privući sve poglede i u punom sjaju dočekati najveći televizijski izazov karijere.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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