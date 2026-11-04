Luciano nahvalio Gazele: 'Nikad nisu bile u sivoj zoni, oduvijek su najpoštenije'

Kada su Spartanci i Gazele odmjeravali snage u duelu 'Asia Expressa', njihov susret više je nalikovao prijateljskoj suradnji nego borbi za prednost. Bliskost dvaju timova bila je toliko očita da se na nju osvrnula i Antonija.

Luciano je pritom iskoristio priliku kako bi istaknuo koliko su se on i njegov otac Robert povezali s Katarinom i Lunom. "Za Gazele bih rekao da smo od prvog dana kliknuli", rekao je Luciano.

Njihov dobar odnos vidio se i tijekom samog duela, kada je Katarina na neki način pomagala Lucianu da dođe do rješenja zadatka.