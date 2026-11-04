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Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano nahvalio Gazele: 'Nikad nisu bile u sivoj zoni, oduvijek su najpoštenije'

Duel Spartanaca i Gazela u 'Asia Expressu' više je izgledao kao zajedničko rješavanje zadatka nego borba dvaju timova. Njihovu bliskost primijetila je i Antonija, dok je Luciano otvoreno nahvalio Katarinu i Lunu

RTL.hr
04.11.2026 22:30

Kada su Spartanci i Gazele odmjeravali snage u duelu 'Asia Expressa', njihov susret više je nalikovao prijateljskoj suradnji nego borbi za prednost. Bliskost dvaju timova bila je toliko očita da se na nju osvrnula i Antonija.

Luciano je pritom iskoristio priliku kako bi istaknuo koliko su se on i njegov otac Robert povezali s Katarinom i Lunom. "Za Gazele bih rekao da smo od prvog dana kliknuli", rekao je Luciano.

Njihov dobar odnos vidio se i tijekom samog duela, kada je Katarina na neki način pomagala Lucianu da dođe do rješenja zadatka.

Spartanci, Gazele, Asia Express
Spartanci, Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Takva atmosfera nije promaknula ni Antoniji. "Morat ću vas hitno razdvojiti. Predruželjubivi ste mi", našalila se.

Luciano je potom imao još riječi hvale za Gazele, naglasivši kako ih od početka doživljava kao jedan od najkorektnijih timova u natjecanju.

"Gazele nikad nisu bile u sivoj zoni i oduvijek su bile najpoštenije u igri što se mene tiče", rekao je. Njegov otac Robert potvrdno je dodao: "Da, da."

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Asia Express: Zmajeva ruta

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