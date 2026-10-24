Luciano otkrio tajnu fotografija iz Laosa: 'Uzeli smo mu mobitel, toliko smo se zabavili!'

Naime, fotografije su nastale u Laosu, tijekom večeri uoči Lucianova rođendana. Nakon iznimno teškog dana, susret s Katarinom posebno ga je razveselio. "Kad sam našao Katarinu, ona je plakala. Bili smo toliko sretni da ćemo skupa proslaviti moj rođendan", prisjetio se Luciano.

Luciano Plazibat nedavno se na Instagramu prisjetio jednog od najemotivnijih dana u 'Asia Expressu' , kada su kandidati, iscrpljeni brojnim izazovima i napetostima, bili na rubu odustajanja. Tom prilikom objavio je i niz fotografija s Katarinom Mamić , a sada je otkrio kako su nastale s obzirom na to da tijekom natjecanja nisu imali pristup mobitelima.

A onda im je put prešao potpuni stranac, koji im je sasvim neočekivano uljepšao dan.

"I prolazi neki stranac, Francuz, koji je fotograf, koji fotografira po cijeloj Aziji. Mi smo ga toliko upilali, uzeli mu mobitel, zapisali sve naše društvene mreže, rekli da nas slika. On je nama radio cijeli shooting, mi smo se s njim toliko zabavili", ispričao je Luciano na Instagramu.

Otkrio je kako im je upravo taj slučajni susret popravio raspoloženje u trenutku kada im je to bilo najpotrebnije. "Taj dan je bio sve samo ne normalan. Ali sad kad malo vrtim, zauvijek ću pamtiti taj dan", zaključio je Luciano.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.