Luciano Plazibat emotivnom se porukom oprostio od Dolly Parton: 'Nezamislivo mi je da odlaze ljudi za koje sam mislio da su besmrtni'

Plesač i influencer Luciano Plazibat podijelio je s pratiteljima na Instagramu dirljivu poruku povodom odlaska glazbene i filmske ikone Dolly Parton, objavivši njihovu zajedničku fotografiju kreiranu pomoću umjetne inteligencije.
"Jako, jako težak dan za mene! Dolly je bila jedna od osoba za koje nisam trebao ni govoriti da ih volim. Zbog nje sam zavolio country, njeni filmovi su bili među prvima koje sam gledao, a njezina osobnost i pogled na život uvijek su mi bili inspiracija", napisao je Luciano.
Posebno emotivan bio je dio u kojem se prisjetio i drugih velikana koji su nas napustili:
"Nezamislivo mi je da odlaze ljudi za koje sam mislio da su besmrtni. Otišla je Tina Turner, sad i Dolly... Na neke ljude ću se uvijek vraćati, bez obzira na to jesu li tu ili nisu", dodao je i posvetu zaključio poznatim citatom omiljene pjevačice: "Ako želiš dugu, moraš podnijeti i kišu."
Ulazak u 'Asia Express: Zmajeva ruta' s tatom Robertom
Inače, poznatog splitskog influencera gledatelji će uskoro pratiti u novom natjecateljskom spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta', u kojem udobnost svakodnevice i scenskih reflektora zamjenjuje zahtjevnim terenom.
Luciano u show ulazi sa svojim ocem Robertom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi i trenerom kickboxinga. Ovaj dvojac potpunih suprotnosti pokušat će s budžetom od samo jednog eura po danu savladati stotine kilometara kroz nepoznate azijske predjele i dokazati kako spoj opuštenog umjetničkog duha i čelične vojničke discipline funkcionira u ekstremnim uvjetima.
Pustolovni spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta' pratite od ovog rujna na RTL-u i platformi Voyo.