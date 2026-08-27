Luciano Plazibat emotivnom se porukom oprostio od Dolly Parton: 'Nezamislivo mi je da odlaze ljudi za koje sam mislio da su besmrtni'

Plesač i influencer Luciano Plazibat podijelio je s pratiteljima na Instagramu dirljivu poruku povodom odlaska glazbene i filmske ikone Dolly Parton, objavivši njihovu zajedničku fotografiju kreiranu pomoću umjetne inteligencije.

"Jako, jako težak dan za mene! Dolly je bila jedna od osoba za koje nisam trebao ni govoriti da ih volim. Zbog nje sam zavolio country, njeni filmovi su bili među prvima koje sam gledao, a njezina osobnost i pogled na život uvijek su mi bili inspiracija", napisao je Luciano.

Posebno emotivan bio je dio u kojem se prisjetio i drugih velikana koji su nas napustili:

"Nezamislivo mi je da odlaze ljudi za koje sam mislio da su besmrtni. Otišla je Tina Turner, sad i Dolly... Na neke ljude ću se uvijek vraćati, bez obzira na to jesu li tu ili nisu", dodao je i posvetu zaključio poznatim citatom omiljene pjevačice: "Ako želiš dugu, moraš podnijeti i kišu."