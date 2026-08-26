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Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano Plazibat i tata Robert, bivši specijalac, kreću u 'Asia Express': 'Nikad nismo imali prilike ovako nešto doživjeti skupa'

Plesač i influencer iz Splita Luciano Plazibat ulazi u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta' zajedno sa svojim ocem Robertom Plazibatom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi koji je sudjelovao u misijama u Afganistanu i na Bliskom istoku, a bio je i dragovoljac Domovinskoga rata, dok danas radi kao trener kickboxinga. Otac i sin koji ne mogu biti različitiji – i odnos koji čeka jedan od najvećih izazova dosad

RTL.hr
26.08.2026 09:23

Za ovaj dalmatinski dvojac to neće biti samo utrka kroz Aziju. Bit će to suočavanje s godinama razlika, rušenje međusobnih barijera i otkrivanje mogu li funkcionirati kao tim.

Luciano je od djetinjstva okružen plesom, modom i umjetnošću, a njegov se javni imidž često uspoređivao s onim njegova brata Antonija, međunarodno poznatog borca. No Luciano želi razbiti stereotip da mu kao plesaču nedostaje čvrstine.

Luciano i Robert, Asia Express
Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL

Najveća zabluda o meni je to što imam brata koji je borac, klasični hrvatski macho tip', dok sam ja njegova potpuna suprotnost. Zato ljudi pretpostavljaju da ne mogu podnijeti nikakve muške' stvari samo zato što sam plesač. Volim reći da je moj brat Thompson, a ja Severina", šali se.

U Asia Expressu namjerava pokazati da se iza koreografija i mode krije osoba s itekako puno borbenosti, izdržljivosti i snage. Ipak, postoji nekoliko stvari koje bi ga mogle izbaciti iz takta – pauci, kukci i, možda najviše od svega, snažan osjećaj za nepravdu.

Luciano, Asia Express
Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Njegov otac Robert dolazi iz posve drukčijeg svijeta. Disciplina i preciznost obilježili su njegov život – od zahtjevnih vojnih misija do današnje pozicije trenera kickboxinga. Iskustvo ga je naučilo da ostane smiren pod pritiskom, ali i ne odustane kada stvari postanu teške. No iza čvrste vanjštine, kaže Robert, krije se mnogo nježnija strana.

Dok ga drugi možda doživljavaju kao prekaljenog vojnika, on za sebe kaže da je vrlo emotivan čovjek, a show 'Asia Express' vidi kao rijetku priliku da sa sinom provede vrijeme bez svakodnevnih obveza i ometanja.

Robert, Asia Express
Robert, Asia Express FOTO: RTL

Nikad nisam imao priliku doživjeti ovakvu avanturu s Lucianom", veseli se Robert.

I upravo bi to mogao biti njihov najveći izazov - ne samo preživjeti Aziju, nego i uspješno funkcionirati zajedno.

Mogu li Robertova vojnička disciplina i Lucianova kreativnost, energija i pustolovni duh pretvoriti dvije potpune suprotnosti u nepobjediv tim, doznajte ovoga rujna na RTL-u i platformi Voyo u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

luciano plazibat asia express
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