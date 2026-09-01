Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano Plazibat koji stiže u 'Asia Express' za RTL.hr otkrio nepoznat detalj o sebi: 'Kada mi uđeš u stan, to odmah shvatiš'

Plesač i influencer Luciano Plazibat kreće u avanturu života u novom RTL-ovom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', a društvo će mu na ovom nezaboravnom putovanju praviti njegov otac Robert. Na prvi pogled teško je pronaći dvojac koji se više razlikuje - Luciano je svoj svijet pronašao u plesu, modi i društvenim mrežama, dok je Robert bivši pripadnik specijalnih postrojbi, naviknut na disciplinu, stroga pravila i zahtjevne situacije

RTL.hr
01.09.2026 09:00

U razgovoru za RTL.hr Luciano je otkrio kako je upravo tata postao njegov partner za 'Asia Express', zašto vjeruje da će njegova upornost biti jedan od najvećih aduta, ali i tko bi mogao prvi izgubiti živce kada se nađu daleko od svakodnevnog komfora.

Kako je uopće došlo do toga da u ovu azijsku avanturu kreneš baš s tatom Robertom?

Zapravo, prva ideja bila je mama, a čak je i tata odmah rekao: 'Vas dvoje morate ići u paru jer će to biti ludilo!' Međutim, kroz razgovor i nakon što smo malo pogledali na YouTubeu o čemu je riječ, shvatili smo da bi tu moglo biti svega. Iskreno, nisam ni znao koga bih pozvao umjesto mame. Onda smo tata i ja razgovarali na mobitel i shvatili - pa tata! Vojnik, sve po PS-u, jak, može sve! Znači, odgovor mi je cijelo vrijeme bio pred očima, a ja to nisam ni shvaćao.

Pročitajte još
Luciano Plazibat za RTL.hr priznao: 'Brat mi se smijao i rugao što idem u 'Asia Express', a obitelj i prijatelji jedva čekaju gledati'

Koja je najveća lekcija ili osobina koju si naslijedio od tate, a vjeruješ da će vam u utrci spasiti glavu?

Nikad ne odustaj! Čak i ako je teško i misliš odustati, prođi kroz to, preživi i vrati se. Što god bilo, mi nećemo odustati!

Ljudi te često percipiraju kroz ples i modu, za razliku od brata Antonija koji je borac. Koliko ti je ovo prilika da razbiješ te stereotipe? Je li ti on dao kakav borilački savjet za preživljavanje u uvjetima gdje nema popuštanja?

S tim se stereotipima susrećem cijeli život i već sam otupio na to. Nije mi bitno što drugi misle. Ali realna je slika takva da, kada kažeš da plesač koji uživa u modi i glazbi ide na nešto ovakvo, prva je asocijacija: 'Ma gdje će on ovo?!' Brat se više smijao i rugao mi se što idem jer je njemu šok da je tata pristao na ovo. Cijela obitelj i prijatelji jedva čekaju gledati.

Luciano i Robert, Asia Express
Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL

S budžetom od samo jednog eura po danu, na koji način planiraš nagovoriti potpune strance da vam daju smještaj i prijevoz?

Ja mogu biti jako naporan kada nešto želim i jadni ljudi oko mene kada sam takav! Ali mislim da je ovo prvi put u životu da će tata jedva čekati da budem naporan. Tako da se svih tih socijalnih izazova nekako ne bojim jer imam osjećaj da sam kroz život izgubio dosta osjećaja za sram.

Tata je kroz karijeru navikao na strogoću, a ti voditi svoju priču. Tko će od vas dvojice zapravo voditi glavnu riječ u kriznim trenucima?

E, to i mene zanima! Obojica smo tvrdoglavi, ali smo sposobni za različite stvari pa se nadam da ćemo se nadopunjavati. Ako to ne bude išlo - onda se svađamo pa tko preživi.

Koja je najvažnija lekcija koju se nadaš naučiti o sebi do samog cilja na Zmajevoj ruti?

Gdje god sam bio, uvijek kažem isto - želim stvarno uživati kroz cijelo putovanje i pamtiti ga do kraja života! Tako da jedva čekam vidjeti hoćemo li postati najbolji prijatelji.

Luciano, Asia Express
Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Reci nam nešto što ljudi ne znaju o tebi.

Ne znam sada što bih točno naveo, ali možemo reći da sam veliki 'geek' i kolekcionar. Skupljam svašta i kada mi uđeš u stan, to odmah shvatiš! Od kolekcije ploča i igračaka do igrica."

Čega se, osim pauka, najviše bojiš?

Kad kažeš pauke, ništa mi drugo ne pada na pamet! To mi je jedini baš ogroman strah, ali jako sam gadljiv!

Po čemu se ti i tvoj tata najviše razlikujete?

Teško pitanje jer je slično kao s bratom. Dva smo različita svijeta, a opet smo u nekim situacijama toliko slični. Tako da – hajdemo taj odgovor saznati u showu!

Pročitajte još
Ako je Luciano Plazibat Severina, njegov brat Thompson, tko je onda tata? Odgovor će vas nasmijati

Ako je Antonio Thompson, a ti Severina – tko je onda tata?

Tata je majstor igre! On je osmislio cijelu našu dalmatinsku scenu", našalio se Luciano pa zaključio: "On onda mora biti Tonči Huljić! Ja ću, ako treba, u Aziji biti svaka pjevačica Magazina.

Tko će prvi izgubiti živce – ti ili tata?

To i mene zanima! Inače sam s njim jako slab sa živcima. Nekako, kada si s nekim svojim i bliskim, puno lakše pukneš i kažeš svašta, tako da me baš zanima kako ću se kontrolirati.

Što misliš da će te kod tate nakon 24 sata zajedno početi najviše živcirati?

Možda to što slabije čuje! A ja pričam glasno, pa ako budem morao govoriti još glasnije, ljudi će misliti da smo već gotovi.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

asia express luciano asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik uoči 'Asia Expressa' poslala snažnu poruku: 'U svemu lošem treba naći nešto dobro'

Asia Express: Zmajeva ruta

Anita i Aleksej u 'ljubavnim mukama' uoči početka velikog showa 'Asia Express', pogledajte ovaj urnebesan video

Moglo bi te zanimati

Ako je Luciano Plazibat Severina, njegov brat Thompson, tko je onda tata? Odgovor će vas nasmijati

Luciano Plazibat za RTL.hr priznao: 'Brat mi se smijao i rugao što idem u 'Asia Express', a obitelj i prijatelji jedva čekaju gledati'

'Prvi žrtveni janjci': Luciano Plazibat se našalio na račun kandidata 'Asia Expressa'

Sjećate li se Luciana iz 'Big Brothera'? Tada je imao samo 19, a danas ga čeka potpuno drukčiji izazov

Luciano Plazibat emotivnom se porukom oprostio od Dolly Parton: 'Nezamislivo mi je da odlaze ljudi za koje sam mislio da su besmrtni'

Mama Luciana Plazibata hit porukom ispratila sina i supruga u 'Asia Express': 'Poslala sam ih da se odmorim od njih'

Pročitaj na Net.hr
Saša Lozar preuzima neočekivanu ulogu u najvećem regionalnom reality showu
Što je zapravo bombshell u Love Islandu? Njihov dolazak mogao bi okrenuti vilu naglavačke
Sara Renar za Net.hr o trudnoći i suprugu Dimitriju: 'Svoje malo biće upoznajemo u studenom'
Čestitke pristižu Tiji Jurčić koja je ušla u potpuno novo poglavlje života
Sve oči bile su uprte u njih: Zgodne dame začinile četvrti dan Karlovačkih dana piva
Čovjek sa željeznim srcem: Atentat koji je uzdrmao Treći Reich
Kakav gospodin! Čola na Lastovu priredio obožavateljici trenutak koji će pamtiti cijeli život
Strašna infekcija joj deformirala lice: Ovako izgleda princeza koja je bila sinonim za ljepotu
John Galliano odustao od posvete na Met Gali zbog svoje mračne prošlosti i veličanja Hitlera
Sandi Cenov pokazao zavidnu figuru, a fanove oduševila tajanstvena supruga, odvjetnica Ilina