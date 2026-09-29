Luciano Plazibat morao na goloj koži nositi tarantule: 'Ja sam curica u familiji'

Novi zadatak u 'Asia Expressu' natjecateljima je donio bliski susret s tarantulama, a Lucianu Plazibatu to je posebno teško palo. Otac Robert pokušao mu je olakšati izazov povezom preko očiju, no Luciano je jedva dočekao trenutak kada će se pauci maknuti s njegove kože.
Lucianu Plazibatu taj izazov nije nimalo lako pao. Kako bi mu barem malo pomogao, njegov otac Robert zavezao mu je povez preko očiju kako ne bi morao gledati tarantule dok mu hodaju po tijelu.
Luciano je jedva dočekao da stignu do voditeljice Antonije Blaće i da konačno mogu ukloniti tarantule sa sebe. Čim je zadatak završio, potrčao je što dalje od njih.
"Ja sam curica u familiji", poručio je nakon neugodnog iskustva.
Da mu susret s tarantulama neće tako brzo izaći iz glave, pokazao je i kasnije kada se našalio da će 'amputirati dio ruke' po kojem su hodale.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.