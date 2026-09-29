Luciano Plazibat morao na goloj koži nositi tarantule: 'Ja sam curica u familiji'

U jednom od zadataka natjecatelji 'Asia Expressa' morali su na goloj koži prenijeti dvije tarantule od jedne do druge točke. Lucianu Plazibatu taj izazov nije nimalo lako pao. Kako bi mu barem malo pomogao, njegov otac Robert zavezao mu je povez preko očiju

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Novi zadatak u 'Asia Expressu' natjecateljima je donio bliski susret s tarantulama, a Lucianu Plazibatu to je posebno teško palo. Otac Robert pokušao mu je olakšati izazov povezom preko očiju, no Luciano je jedva dočekao trenutak kada će se pauci maknuti s njegove kože.

icon-expand icon-close icon-close Luciano Plazibat, Asia Express FOTO: RTL

Lucianu Plazibatu taj izazov nije nimalo lako pao. Kako bi mu barem malo pomogao, njegov otac Robert zavezao mu je povez preko očiju kako ne bi morao gledati tarantule dok mu hodaju po tijelu.

icon-expand tarantule, Asia Express FOTO: RTL

Luciano je jedva dočekao da stignu do voditeljice Antonije Blaće i da konačno mogu ukloniti tarantule sa sebe. Čim je zadatak završio, potrčao je što dalje od njih. "Ja sam curica u familiji", poručio je nakon neugodnog iskustva.

icon-expand Luciano Plazibat, Asia Express FOTO: RTL