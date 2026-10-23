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Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano Plazibat otkrio koliko im je teško bilo u 'Asia Expressu': 'Svi smo pukli! Da nije bilo te noći, ne bismo ostali'

Nakon što je Luna Valas zbog smrti sestre napustila show, među natjecateljima zavladale su snažne emocije, a uslijedile su i brojne svađe i sukobi. Luciano Plazibat sada se na Instagramu prisjetio večeri koja im je, kako kaže, pomogla da pronađu snagu za nastavak natjecanja

RTL.hr
23.10.2026 12:18

Iza kandidata 'Asia Expressa' iznimno je emotivan i turbulentan tjedan. Vijest o smrti sestre Lune Valas, zbog koje je napustila natjecanje, duboko je pogodila ostale sudionike, a napetosti su dodatno rasle zbog brojnih svađa i sukoba. Koliko je situacija bila teška, otkrio je Luciano Plazibat u emotivnoj objavi na Instagramu, prisjetivši se večeri uoči svog rođendana.

"Dan prije mog rođendana... Svi pukli! Svi ljuti i želimo doma! Otac mi ne da da odustanem, a meni u glavi zašto se više truditi", napisao je Luciano i priznao da je ozbiljno razmišljao o odlasku iz showa.

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Posebno emotivan trenutak dogodio se tijekom potrage za prenoćištem, kada je naišao na Katarinu Mamić, s kojom se tijekom natjecanja jako zbližio. "Šetao sam kilometrima dok nisam našao Kate. U trenutku kad sam je vidio, samo suze. Mi smo se toliko povezali da je tata sad shvatio da ima i kćer", našalio se Luciano.

Priznao je da ih je Lunin odlazak posebno pogodio te da su svi bili na rubu snaga. Ipak, zajedničko druženje uoči njegova rođendana pokazalo se kao trenutak koji im je svima bio prijeko potreban. "Da nismo tu noć proveli skupa i dočekali moj rođendan, ne bismo ostali", istaknuo je i podsjetio kako je Katarina pala sa stepenica da ga nasmije. 

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Iako nisu imali gotovo ništa, trudili su se razveseliti jedni druge i barem nakratko zaboraviti na sve što ih je snašlo. "U dućanu smo prosili pive i slatkiše da bar nešto jedemo. Ne znam kako opisati, ali jedna od najposebnijih noći u životu! Svi smo bili u rasulu, a trudili smo se razveseliti jedan drugoga. Tu noć nismo imali ništa, a dali smo sve", poručio je Luciano te dodao da im je nedostajala Luna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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