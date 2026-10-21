Luciano Plazibat pokazao kako je mama reagirala na njegovu svađu s tatom: 'Nikad sretnija!'

Svađa Luciana i Roberta Plazibata u 'Asia Expressu' očito je dobro zabavila ostatak njihove obitelji! Luciano je na Instagramu podijelio reakciju svoje mame, koja nije mogla suspregnuti smijeh gledajući raspravu sina i supruga.

Podsjetimo, otac i sin sukobili su se tijekom potrage za prenoćištem. Robert nije želio ponovno tražiti pomoć od žene za koju je smatrao da ih nije lijepo primila, dok je Luciano inzistirao na tome da pokušaju još jednom. Rasprava je postajala sve napetija, a Luciano je oca pred lokalcima nazvao i 'čangrizavim starcem'.