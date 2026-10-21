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Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano Plazibat pokazao kako je mama reagirala na njegovu svađu s tatom: 'Nikad sretnija!'

Nakon što su se Luciano i Robert Plazibat posvađali tijekom potrage za smještajem u 'Asia Expressu', njihova je rasprava postala tema i u obiteljskom razgovoru. Luciano je sada otkrio kako je na sve reagirala njegova mama

RTL.hr
21.10.2026 18:00

Svađa Luciana i Roberta Plazibata u 'Asia Expressu' očito je dobro zabavila ostatak njihove obitelji! Luciano je na Instagramu podijelio reakciju svoje mame, koja nije mogla suspregnuti smijeh gledajući raspravu sina i supruga.

Podsjetimo, otac i sin sukobili su se tijekom potrage za prenoćištem. Robert nije želio ponovno tražiti pomoć od žene za koju je smatrao da ih nije lijepo primila, dok je Luciano inzistirao na tome da pokušaju još jednom. Rasprava je postajala sve napetija, a Luciano je oca pred lokalcima nazvao i 'čangrizavim starcem'.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Luciano je sada pokazao kako je na njihove nesuglasice reagirala njegova mama. U glasovnoj poruci koju mu je poslala najprije se glasno smijala, a zatim poručila: "Da sam znala da ovako dobro izgleda dok se svađate..."

"Samo da javim: Antonio se od jučer ruga tati u grupi. Mama nikad sritnija i želi još. Aaa ja i dalje ne kužim", napisao je Luciano uz objavu.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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