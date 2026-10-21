Luciano Plazibat pokazao kako je mama reagirala na njegovu svađu s tatom: 'Nikad sretnija!'

Svađa Luciana i Roberta Plazibata u 'Asia Expressu' očito je dobro zabavila ostatak njihove obitelji! Luciano je na Instagramu podijelio reakciju svoje mame, koja nije mogla suspregnuti smijeh gledajući raspravu sina i supruga.
Podsjetimo, otac i sin sukobili su se tijekom potrage za prenoćištem. Robert nije želio ponovno tražiti pomoć od žene za koju je smatrao da ih nije lijepo primila, dok je Luciano inzistirao na tome da pokušaju još jednom. Rasprava je postajala sve napetija, a Luciano je oca pred lokalcima nazvao i 'čangrizavim starcem'.
Luciano je sada pokazao kako je na njihove nesuglasice reagirala njegova mama. U glasovnoj poruci koju mu je poslala najprije se glasno smijala, a zatim poručila: "Da sam znala da ovako dobro izgleda dok se svađate..."
"Samo da javim: Antonio se od jučer ruga tati u grupi. Mama nikad sritnija i želi još. Aaa ja i dalje ne kužim", napisao je Luciano uz objavu.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.