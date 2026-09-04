Luciano Plazibat u 'Asia Express' ulazi s tatom, ali znate li tko je njegov stariji brat?

Među natjecateljima novog avanturističkog showa 'Asia Express' su Luciano Plazibat i njegov otac Robert. No, neki još uvijek ne znaju kako je Lucianov brat također javno poznat. Iako, braća su odabrala potpuno različite životne puteve.
Karijera u ringu
Dok je Luciano publiku osvojio plesom, modom, energijom i sadržajem na društvenim mrežama, njegov stariji brat Antonio prepoznatljivost je stekao u ringu. On je međunarodno poznati kickboksač koji je izgradio uspješnu karijeru u borilačkom svijetu.
Obiteljska borbenost
Dok je Antonio navikao na borbe u ringu, Luciano će svoje izazove tražiti na Zmajevoj ruti. U 'Asia Express' ne ide s bratom, već s ocem Robertom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi i trenerom kickboxinga. Hoće li se obiteljska borbenost pokazati kao njihova najveća prednost, gledatelji će početi otkrivati već za nekoliko dana.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.