Luciano Plazibat u 'Asia Express' ulazi s tatom, ali znate li tko je njegov stariji brat?

Među natjecateljima novog avanturističkog showa 'Asia Express' su Luciano Plazibat i njegov otac Robert. No, neki još uvijek ne znaju kako je Lucianov brat također javno poznat. Iako, braća su odabrala potpuno različite životne puteve.

Dok je Luciano publiku osvojio plesom, modom, energijom i sadržajem na društvenim mrežama, njegov stariji brat Antonio prepoznatljivost je stekao u ringu. On je međunarodno poznati kickboksač koji je izgradio uspješnu karijeru u borilačkom svijetu.

Dok je Antonio navikao na borbe u ringu, Luciano će svoje izazove tražiti na Zmajevoj ruti. U 'Asia Express' ne ide s bratom, već s ocem Robertom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi i trenerom kickboxinga. Hoće li se obiteljska borbenost pokazati kao njihova najveća prednost, gledatelji će početi otkrivati već za nekoliko dana.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.