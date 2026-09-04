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Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano Plazibat u 'Asia Express' ulazi s tatom, ali znate li tko je njegov stariji brat?

Luciano Plazibat uskoro kreće u novu avanturu života. U RTL-ovu showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' društvo će mu praviti otac Robert. Podršku iz daljine zasigurno će im pružati i Lucianov stariji brat, jedan od najpoznatijih hrvatskih boraca

RTL.hr
04.09.2026 08:00

Među natjecateljima novog avanturističkog showa 'Asia Express' su Luciano Plazibat i njegov otac Robert. No, neki još uvijek ne znaju kako je Lucianov brat također javno poznat. Iako, braća su odabrala potpuno različite životne puteve.

Karijera u ringu

Dok je Luciano publiku osvojio plesom, modom, energijom i sadržajem na društvenim mrežama, njegov stariji brat Antonio prepoznatljivost je stekao u ringu. On je međunarodno poznati kickboksač koji je izgradio uspješnu karijeru u borilačkom svijetu.

Antonio, Robert i Luciano Plazibat, Asia Express
Antonio, Robert i Luciano Plazibat, Asia Express FOTO: Instagram

Obiteljska borbenost

Dok je Antonio navikao na borbe u ringu, Luciano će svoje izazove tražiti na Zmajevoj ruti. U 'Asia Express' ne ide s bratom, već s ocem Robertom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi i trenerom kickboxinga. Hoće li se obiteljska borbenost pokazati kao njihova najveća prednost, gledatelji će početi otkrivati već za nekoliko dana.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

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