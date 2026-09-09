Luciano Plazibat u 'Asia Expressu' pjesmom policajcu zahvalio na prijevozu: 'Kad me vidio, palio je auto'

Kada prijevoz nikako nije dolazio, Luciano Plazibat i njegov tata morali su pronaći drugačije rješenje. Nakon pola sata bezuspješnog stopiranja, pomoć su odlučili potražiti na neočekivanom mjestu – u policijskoj postaji

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Druga epizoda 'Asia Expressa' donijela je novi izazov za Luciana Plazibata i njegova tatu Roberta, koji su se našli u situaciji koju su najmanje očekivali – nitko im nije htio stati.

Strpljenje na izmaku

Nakon pola sata bezuspješnog stopiranja, njihovo strpljenje bilo je na izmaku. "Stopirali smo dobrih pola sata. Nijedan auto", opisao je Luciano situaciju, a Robert se našalio: "Danas je loš dan za biti Plazibat." Kada su shvatili da sami teško mogu pronaći rješenje, u pomoć im je priskočila tatina ideja.

icon-expand icon-close icon-close Luciano Plazibat, Robert, Asia Express FOTO: RTL

"I onda je moj pametni tata rekao da pitam na policiju. Ja više nisam znao što da radim, pa sam rekao – idemo", ispričao je Luciano. Policajcima su objasnili svoj problem i zamolili pomoć. "Trebamo doći u Kampong Khleang Pagoda. Nitko nam neće da stane", govorili su, a ubrzo su naišli na policajca koji ih je odlučio odvesti do odredišta.

icon-expand Luciano Plazibat, Robert, Asia Express FOTO: RTL