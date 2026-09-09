Luciano Plazibat u 'Asia Expressu' pjesmom policajcu zahvalio na prijevozu: 'Kad me vidio, palio je auto'

Druga epizoda 'Asia Expressa' donijela je novi izazov za Luciana Plazibata i njegova tatu Roberta, koji su se našli u situaciji koju su najmanje očekivali – nitko im nije htio stati.
Strpljenje na izmaku
Nakon pola sata bezuspješnog stopiranja, njihovo strpljenje bilo je na izmaku.
"Stopirali smo dobrih pola sata. Nijedan auto", opisao je Luciano situaciju, a Robert se našalio: "Danas je loš dan za biti Plazibat." Kada su shvatili da sami teško mogu pronaći rješenje, u pomoć im je priskočila tatina ideja.
"I onda je moj pametni tata rekao da pitam na policiju. Ja više nisam znao što da radim, pa sam rekao – idemo", ispričao je Luciano. Policajcima su objasnili svoj problem i zamolili pomoć.
"Trebamo doći u Kampong Khleang Pagoda. Nitko nam neće da stane", govorili su, a ubrzo su naišli na policajca koji ih je odlučio odvesti do odredišta.
"Čovjek kad nas je vidio, već je palio auto. Tako da kad vidiš ustanovu – bila ludara, vatrogasci, policija – samo pitaj", zaključio je Luciano, koji je u automobilu policajcu zapjevao pjesmu, naravno, u svom šaljivom stilu.
"Moj policajac vozi sve do hrama iako smo zakasnili... ili možda da sljedeću sezonu stavimo sise, grudi", pjevao je Luciano.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.