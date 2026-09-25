Luciano Plazibat za RTL.hr o Borninom komentaru i sukobu sa Zlatnim dečkima: 'Iznenadiš se kakav je to tip osobe'

Neke situacije u 'Asia Expressu' izazvale su više reakcija nego druge, a među njima su se našle i one u kojima je Luciano Plazibat. Od komentara Borne Kotromanić do reakcija Zlatnih dečki nakon izazova s imunitetom, Luciano se sada osvrnuo na trenutke koji su privukli pažnju gledatelja.

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'Asia Express' donio je brojne izazove, ali i trenutke u kojima su se među natjecateljima pojavile tenzije. Nakon emitiranja epizoda, neke situacije nastavile su živjeti i na društvenim mrežama, a svoj pogled na njih sada je otkrio Luciano Plazibat. Posebno se osvrnuo na komentar Borne Kotromanić koja ga je nazvala 'dečkićem sa sindromom dive', ali i na reakcije Zlatnih dečki nakon zadatka koji su im Luciano i njegov otac Robert zadali zahvaljujući osvojenom imunitetu.

icon-expand icon-close icon-close Plazibati, Asia Express FOTO: RTL

Borna ga nije povrijedila

Na Borninu opasku Luciano danas gleda s dozom humora. Iako ga je njezina izjava iznenadila, priznaje da ga nije povrijedila jer je tijekom samog putovanja već upoznao njezin način komunikacije. "Što se tiče Borne, nisam šokiran jer sam u showu još doživio dosta stvari od nje. Sada, kada sve gledam, smijem se i volim se zezati sa situacijom. Sve je to već prošlo i samo se prisjetim svega. Jako zanimljiva osoba", rekao je Luciano. "Nije tu stvar u tome je li mi netko sjeo ili nije. Jednostavno se iznenadiš kakav je to tip osobe i svaki put kada netko kaže nešto takvo, smijem se i čudim u isto vrijeme", objasnio je.

icon-expand Luciano Plazibat, Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Nakon te situacije Luciano je i na Instagramu odlučio reagirati, ali u svom stilu – kroz humor. Objavio je AI generiranu fotografiju sebe i Borne te se našalio na račun cijele situacije, umjesto da ulazi u ozbiljniji sukob.

O Zlatnim dečkima

Druga situacija na koju se Luciano osvrnuo bila je ona sa Zlatnim dečkima, Nikšom Kalebom i Goranom Špremom. Nakon što su Luciano i njegov otac Robert osvojili imunitet, dobili su mogućnost nekim timovima olakšati, a nekima otežati zadatak. Zlatnim dečkima pripao je teži izazov, a upravo ta odluka izazvala je njihove reakcije.

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Luciano kaže kako je za njega ta situacija u samom showu bila završena, ali ga je iznenadilo kada je kasnije, gledajući epizodu, čuo njihove komentare. "Sa Špremom sam se vidio kada smo gledali prvu epizodu kod Nike i ja sam cijelu situaciju već riješio u showu. Ali kada sam čuo izjave, ostao sam iznenađen pa sam nekako imao obvezu, jer se ipak priča o nama na taj način, dati javno zbog gledatelja neku izjavu i svoje viđenje", rekao je.

'Otac i ja smo bili smireni'

Posebno mu je zasmetalo što je, kako kaže, ispalo kao da su on i otac burno reagirali na situaciju, iako je njihov odgovor u tom trenutku bio potpuno drugačiji. "Smiješno mi je da govore kao da smo mi nešto reagirali, poludjeli ili se naljutili, a zapravo smo otac i ja ostali mirni i samo rekli: 'Super, hvala'. Nije bilo nikakve velike reakcije. U izjavama sam samo to spomenuo i nastavio se zezati", objasnio je Luciano.

icon-expand Luciano Plazibat, Asia Express FOTO: Instagram