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Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano Plazibat za RTL.hr otkrio kome je donirao novac osvojen u 'Asia Expressu': 'Najdraža pobjeda dosad!'

Luciano Plazibat i njegov otac Robert u 'Asia Expressu' osvojili su 3000 eura, a već su tada najavili da će novac iskoristiti kako bi pomogli drugima. Luciano je sada za RTL.hr otkrio kome su donirali dio nagrade, ali i zašto su ga ljudi koje je upoznao tijekom putovanja toliko dirnuli

RTL.hr
17.10.2026 07:00

Luciano i Robert Plazibat, poznati i kao Spartanci, odnijeli su pobjedu u utrci za novac u 'Asia Expressu' i osvojili 3000 eura. Već su tada otkrili da nagradu ne planiraju zadržati za sebe, nego dio donirati udruzi Moje dijete Solin, kao i lokalnom stanovništvu koje im je tijekom putovanja pružilo pomoć. Njihova odluka izazvala je pljesak ostalih natjecatelja, a Luciano je sada za RTL.hr otkrio više detalja o donaciji i ljudima kojima su odlučili pomoći.

Udruga Moje dijete Solin

"Meni je ovo dosad najdraža pobjeda i prilika da pomognem! Tisuću eura donirali smo udruzi Moje dijete Solin, a sada pozivam sve koji mogu da im pomognu", rekao je Luciano. Objasnio je kako je riječ o udruzi koja besplatno pruža terapije djeci s teškoćama u razvoju, savjetuje njihove obitelji te osigurava pomoćnike u nastavi i osobne asistente. Udruga okuplja više od 200 obitelji iz Solina, Splita, Podstrane, Kaštela, Klisa, Muća, Sinja, pa čak i Visa, a s obzirom na sve veći broj djece kojoj je potrebna podrška, svaka im je pomoć dobrodošla.

Luciano, Moje dijete Solin
Luciano, Moje dijete Solin FOTO: Privatan album

Luciano je s udrugom povezan već više od dvije godine, a ističe kako mu druženje s djecom posebno mnogo znači. "S njima sam od ožujka 2024. i kad god treba nešto uskočiti, razveseliti ili pomoći djeci, tu sam! To su ljudi od kojih možeš najviše naučiti! Vole bezuvjetno i iskreno se vesele. Tko god je imao iskustva s njima, zna o čemu govorim. Mogu pričati danima, ali dovoljno je pogledati video s njima i ne možeš ostati ravnodušan. Najveći ljudi su to", poručio je.

Pomoć za obitelji u Aziji

Osim udruzi, Plazibati su dio osvojenog novca podijelili i lokalnom stanovništvu koje im je pomagalo tijekom njihove azijske avanture. "Lokalcima u Aziji podijelili smo koliko je kome trebalo jer su njima u prosjeku jako male plaće, a nama je to ništa. S njima sam i dalje u kontaktu kad god zatreba pomoć", ispričao je Luciano. Posebno ga je, kaže, iznenadila njihova otvorenost i spremnost da pomognu potpunim strancima, čak i kada se nisu mogli sporazumjeti.

Luciano, Asia Express
Luciano, Asia Express FOTO: RTL

"U šoku sam koliko su oni kao ljudi otvoreni i iskrena srca, bez obzira na to što te nisu mogli razumjeti i što si potpuno drukčiji od njih, a opet ti žele pomoći! Ima obitelji s kojima razgovaram koje uopće ne žele novac, nego im je drago da su mogli pomoći i ne žele ništa, koliko god pokušavao. Iskreno ti žele biti prijatelji i upoznavati te", otkrio je.

Asia Express
Asia Express FOTO: Privatan album

Iako je u 'Asia Expressu' prošao brojne izazove, upravo su mu susreti s lokalnim stanovništvom ostavili jedan od najdubljih dojmova. "Još sam uvijek u šoku dok vrtim što smo sve prošli i gdje smo sve bili jer stavljam sebe u situaciju poput njih i ne znam bih li mogao iskreno biti toliko nesebičan! Baš učim jako puno od njih i to mi je najljepša lekcija ovog putovanja", zaključio je Luciano za RTL.hr.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express luciano plazibat
Asia Express: Zmajeva ruta

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