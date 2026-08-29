Luciano Plazibat za RTL.hr priznao: 'Brat mi se smijao i rugao što idem u 'Asia Express', a obitelj i prijatelji jedva čekaju gledati'

Plesač i influencer Luciano Plazibat kreće u avanturu života u novom RTL-ovom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', a društvo će mu na ovom nezaboravnom putovanju praviti njegov otac Robert. Na prvi pogled teško je pronaći dvojac koji se više razlikuje - Luciano je svoj svijet pronašao u plesu, modi i društvenim mrežama, dok je Robert bivši pripadnik specijalnih postrojbi, naviknut na disciplinu, stroga pravila i zahtjevne situacije

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U razgovoru za RTL.hr Luciano je otkrio kako je upravo tata postao njegov partner za 'Asia Express', zašto vjeruje da će njegova upornost biti jedan od najvećih aduta, ali i tko bi mogao prvi izgubiti živce kada se nađu daleko od svakodnevnog komfora.

Kako je uopće došlo do toga da u ovu azijsku avanturu kreneš baš s tatom Robertom?

Zapravo, prva ideja bila je mama, a čak je i tata odmah rekao: 'Vas dvoje morate ići u paru jer će to biti ludilo!' Međutim, kroz razgovor i nakon što smo malo pogledali na YouTubeu o čemu je riječ, shvatili smo da bi tu moglo biti svega. Iskreno, nisam ni znao koga bih pozvao umjesto mame. Onda smo tata i ja razgovarali na mobitel i shvatili - pa tata! Vojnik, sve po PS-u, jak, može sve! Znači, odgovor mi je cijelo vrijeme bio pred očima, a ja to nisam ni shvaćao.

icon-expand Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Koja je najveća lekcija ili osobina koju si naslijedio od tate, a vjeruješ da će vam u utrci spasiti glavu?

Nikad ne odustaj! Čak i ako je teško i misliš odustati, prođi kroz to, preživi i vrati se. Što god bilo, mi nećemo odustati!

Ljudi te često percipiraju kroz ples i modu, za razliku od brata Antonija koji je borac. Koliko ti je ovo prilika da razbiješ te stereotipe? Je li ti on dao kakav borilački savjet za preživljavanje u uvjetima gdje nema popuštanja?

S tim se stereotipima susrećem cijeli život i već sam otupio na to. Nije mi bitno što drugi misle. Ali realna je slika takva da, kada kažeš da plesač koji uživa u modi i glazbi ide na nešto ovakvo, prva je asocijacija: 'Ma gdje će on ovo?!' Brat se više smijao i rugao mi se što idem jer je njemu šok da je tata pristao na ovo. Cijela obitelj i prijatelji jedva čekaju gledati.

icon-expand Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL

S budžetom od samo jednog eura po danu, na koji način planiraš nagovoriti potpune strance da vam daju smještaj i prijevoz?

Ja mogu biti jako naporan kada nešto želim i jadni ljudi oko mene kada sam takav! Ali mislim da je ovo prvi put u životu da će tata jedva čekati da budem naporan. Tako da se svih tih socijalnih izazova nekako ne bojim jer imam osjećaj da sam kroz život izgubio dosta osjećaja za sram.

Tata je kroz karijeru navikao na strogoću, a ti voditi svoju priču. Tko će od vas dvojice zapravo voditi glavnu riječ u kriznim trenucima?

E, to i mene zanima! Obojica smo tvrdoglavi, ali smo sposobni za različite stvari pa se nadam da ćemo se nadopunjavati. Ako to ne bude išlo - onda se svađamo pa tko preživi.

icon-expand Antonio, Robert i Luciano Plazibat, Asia Express FOTO: Instagram

Koja je najvažnija lekcija koju se nadaš naučiti o sebi do samog cilja na Zmajevoj ruti?

Gdje god sam bio, uvijek kažem isto - želim stvarno uživati kroz cijelo putovanje i pamtiti ga do kraja života! Tako da jedva čekam vidjeti hoćemo li postati najbolji prijatelji.

Reci nam nešto što ljudi ne znaju o tebi.

Ne znam sada što bih točno naveo, ali možemo reći da sam veliki 'geek' i kolekcionar. Skupljam svašta i kada mi uđeš u stan, to odmah shvatiš! Od kolekcije ploča i igračaka do igrica."

Čega se, osim pauka, najviše bojiš?

Kad kažeš pauke, ništa mi drugo ne pada na pamet! To mi je jedini baš ogroman strah, ali jako sam gadljiv!

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Po čemu se ti i tvoj tata najviše razlikujete?

Teško pitanje jer je slično kao s bratom. Dva smo različita svijeta, a opet smo u nekim situacijama toliko slični. Tako da – hajdemo taj odgovor saznati u showu!

Ako je Antonio Thompson, a ti Severina – tko je onda tata?

Tata je majstor igre! On je osmislio cijelu našu dalmatinsku scenu", našalio se Luciano pa zaključio: "On onda mora biti Tonči Huljić! Ja ću, ako treba, u Aziji biti svaka pjevačica Magazina.

Tko će prvi izgubiti živce – ti ili tata?

To i mene zanima! Inače sam s njim jako slab sa živcima. Nekako, kada si s nekim svojim i bliskim, puno lakše pukneš i kažeš svašta, tako da me baš zanima kako ću se kontrolirati.

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Što misliš da će te kod tate nakon 24 sata zajedno početi najviše živcirati?