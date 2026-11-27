Gazele i Spartanci su se sprijateljili tijekom sudjelovanja u 'Asia Expressu', a u jednom trenutku je Robert rekao da Lunu i Katarinu doživljava poput svojih kćeri. Pri odlasku iz showa Gazele su predale amulete Spartancima pri čemu je Luciano istaknuo da će pobijediti zbog njih. Sada im je posvetio i emotivnu objavu na društvenim mrežama.

"Kad me netko pita po ćemu ću pamtiti 'Asia Express', to je ovo: SPARTANCI x GAZELE. Jedan tata na nas troje!! Luna, Katarina, ja ne znam kako bi ova sezona izgledala da nema vas, ali znam da ne bi bila BOLJA! Kad sam znao da idem, rekao sam sebi nakon toliko odrađenih showova... Ajde fokus na sebe i tatu i neću toliko s drugima jer uvijek boli kad se daš 1000% nekome i skužiš da je to bila samo igra, ali vas dvije ste došle kao ja! Naivne, lagane, i SVOJE i kako vas ne voljeti! Niste postale prijatelji nego OBITELJ na ovom putovanju Već pogledom smo znali tko što misli. Ova igra nam nije bila utrka nego zabava. Uvijek smo si pomagali i kad smo znali da ćemo sebe ugroziti! Nije nas bilo briga hoće li nas drugi gledati kao KLAN jer smo znali da smo puno više od toga!! Cijelu sezonu nasmijavate SVE, tko me god zaustavi, priča o vama jer u nijednom trenutku vas nije bilo briga što je kamera upaljena! Bile ste svoje i DOKAZALE koliko ste jake i snalažljive! Ako vam ikoja etiketa treba u ovom showu, ja vam dajem! Najpravedniji kandidati s najtežim ruksacima u 'Asia expressu'. Vi znate! Ja znam! To je dovoljno. Hvala vam što zbog vas ovo iskustvo za tatu i mene je još ljepše. Vole vas Spartanci zauvijek i mama Irena i brat Antonio! Nadam se da Ibiza ide", napisao je Luciano uz fotografije i videe snimljene tijekom sudjelovanja u 'Asia Expressu'.