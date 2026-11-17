"Njima je wc nebitan. Ti ako odeš u wc, tamo ti hoda žaba, krokodil, zmija, njima je to nebitno", rekao je Luciano. Dodao je kako su on i drugi natjecatelji svaki dan u 'Asia Expressu' odrađivali 100 do 200 kilometara vožnje.

Natjecatelj RTL-ovog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' i influencer Luciano progovorio je o svom sudjelovanju u podcastu 'Mic Drop!'. "Jedno od najljepših iskustava koje sam prošao jer je bilo toliko zabavno, jako teško, ali ti je dan konstantno pun dopamina", ispričao je. Istaknuo je da mu je bilo drago upoznati kulture Kambodže, Laosa i Tajlanda i da su one neusporedive s hrvatskom kulturom.

Priznao je da je naporno svaki dan toliko se kretati i tražiti smještaj. Otkrio je i da je prvotno htio da se njegova majka natječe s njim. "Hvala bogu da nisam. Tako da je na kraju išao otac i to mi je jako drago da je otišao", ispričao je Luciano kroz smijeh.

"Posložile su se zvijezde baš kako treba i baš je trebalo da idem s njim. I tako da mi je drago da jesam i da nije bilo njega, nema šanse da bih ikad otišao tamo", dodao je. Otkrio je kakve su bile reakcije njegovog oca. "Teže od vojske. To mi je rekao, da mu je teže od vojske. To je bio svaki dan lutrija", rekao je Luciano.

Otkrio je i neke detalje o odnosu sa svojim bratom. "Nisam se četiri godine pratio s njim na Instagramu", rekao je. Objasnio je da kad je snimao s bratom da su mu svi govorili da se "kači na brata". Zbog toga je imao osjećaj da su njegove dvije godine na društvenim mrežama pale u vodu. "Tu je meni udrio inat. Bratu sam rekao: 'Sad ću tebe maknuti s Instagrama. Mi se nećemo pratiti dok god ja nisam zadovoljan'", ispričao je Luciano. Dodao je kako se o tome izmišljalo razne priče.