Luciano je objašnjavao svom tati kako odraditi zadatak na splavu na vodi, a on mu je pokušavao reći da on to već tako radi

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Zbog zadatka na splavu na vodi u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' Luciano je priznao da je bio ljut na svog tatu. "Meni je izgledalo kao da on ne radi ništa", rekao je. Zapjevao je na splavu da ga je razočarao.

icon-expand icon-close icon-close Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Tata je objasnio Lucianu da je bio naprijed i krivo veslao. "Ne možeš ići ukoso. Moraš ići po dužini ravno", istaknuo je. No Luciano je njemu i govorio kako da upravlja trstikom, a Robert je rekao da on to tako i radi. "Bez brige, sam ću", zaključio je Luciano.

icon-expand Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL