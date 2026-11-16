Zbog zadatka na splavu na vodi u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' Luciano je priznao da je bio ljut na svog tatu. "Meni je izgledalo kao da on ne radi ništa", rekao je. Zapjevao je na splavu da ga je razočarao.
Tata je objasnio Lucianu da je bio naprijed i krivo veslao. "Ne možeš ići ukoso. Moraš ići po dužini ravno", istaknuo je. No Luciano je njemu i govorio kako da upravlja trstikom, a Robert je rekao da on to tako i radi. "Bez brige, sam ću", zaključio je Luciano.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.