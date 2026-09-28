Luciano se nije prestajao smijati dok je tata Robert jeo svinjsku krv: 'Kad se to razlilo u ustima'

Putovanje kroz Kambodžu u 'Asia Expressu' donijelo je kandidatima brojne izazove, no jedan od onih koji su im najviše pomaknuli granice bila je igra na tržnici. Pravila su bila jednostavna – svaki je par morao šest puta zavrtjeti kolo sreće, a svaki član ekipe morao je pojesti ono na čemu bi se kolo zaustavilo.
Na meniju su se našle namirnice koje mnogima nisu izgledale nimalo primamljivo – od ličinki s crnom glavom i škorpiona do svinjskih crijeva, svinjske krvi, pačjeg kljuna, bivolje kože i saća s pčelinjim ličinkama.
Plazibati su se tako našli pred izazovom koji im nije bio nimalo jednostavan. Robert je morao kušati svinjsku krv, a njegov izraz lica odmah je otkrio koliko mu je teško pao taj zalogaj.
"Nekako kao žele, a kad se razlilo...", opisao je kasnije Robert svoje iskustvo.
Dok je njegov otac pokušavao odraditi zadatak, Luciano se nije mogao suzdržati od smijeha. "Tata, ja ne znam kako ću ja ovo", govorio je kroz smijeh dok je promatrao njegovu reakciju.
Nakon svega, Plazibati su priznali da im je cijelo iskustvo bilo neobično, ali su naglasili da poštuju kulturu zemlje u kojoj se nalaze.
"Ne vrijeđamo kulturu. Ali zamisli, od svega što postoji, voća, povrća, riže koliko hoćeš, oni crve jedu", komentirali su nakon izazova.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.