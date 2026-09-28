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Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano se nije prestajao smijati dok je tata Robert jeo svinjsku krv: 'Kad se to razlilo u ustima'

Nakon dolaska na kambodžansku tržnicu, kandidate 'Asia Expressa' dočekao je izazov koji je mnogima bio jedan od najneugodnijih dosad. U igri s kolom sreće morali su kušati tradicionalne kambodžanske specijalitete, a Plazibati su se posebno namučili kada je na red došla svinjska krv

RTL.hr
28.09.2026 22:30

Putovanje kroz Kambodžu u 'Asia Expressu' donijelo je kandidatima brojne izazove, no jedan od onih koji su im najviše pomaknuli granice bila je igra na tržnici. Pravila su bila jednostavna – svaki je par morao šest puta zavrtjeti kolo sreće, a svaki član ekipe morao je pojesti ono na čemu bi se kolo zaustavilo. 

kolo nesreće, Asia Express
kolo nesreće, Asia Express FOTO: RTL

Na meniju su se našle namirnice koje mnogima nisu izgledale nimalo primamljivo – od ličinki s crnom glavom i škorpiona do svinjskih crijeva, svinjske krvi, pačjeg kljuna, bivolje kože i saća s pčelinjim ličinkama.

Plazibati, Asia Express
Plazibati, Asia Express FOTO: RTL

Plazibati su se tako našli pred izazovom koji im nije bio nimalo jednostavan. Robert je morao kušati svinjsku krv, a njegov izraz lica odmah je otkrio koliko mu je teško pao taj zalogaj.

"Nekako kao žele, a kad se razlilo...", opisao je kasnije Robert svoje iskustvo.

Plazibati, Asia Express
Plazibati, Asia Express FOTO: RTL

Dok je njegov otac pokušavao odraditi zadatak, Luciano se nije mogao suzdržati od smijeha. "Tata, ja ne znam kako ću ja ovo", govorio je kroz smijeh dok je promatrao njegovu reakciju.

Plazibati, Asia Express
Plazibati, Asia Express FOTO: RTL

Nakon svega, Plazibati su priznali da im je cijelo iskustvo bilo neobično, ali su naglasili da poštuju kulturu zemlje u kojoj se nalaze.

"Ne vrijeđamo kulturu. Ali zamisli, od svega što postoji, voća, povrća, riže koliko hoćeš, oni crve jedu", komentirali su nakon izazova.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express luciano plazibat robert plazibat
Asia Express: Zmajeva ruta

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