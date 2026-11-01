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Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano strahovao da će Katarina ispasti iz 'Asia Expressa': 'Postala mi je pravi prijatelj, uvijek znam na čemu sam s njom'

Iako su prvi stigli na cilj eliminacijske utrke i osigurali svoj ostanak u 'Asia Expressu', Spartanci nisu mogli potpuno odahnuti. Luciano je zabrinuto čekao dolazak Katarine Mamić, koja mu je tijekom putovanja postala bliska prijateljica

RTL.hr
01.11.2026 10:00

Spartanci su prvi stigli na cilj eliminacijske utrke u 'Asia Expressu' i tako osigurali svoj ostanak u natjecanju. No njihove brige time nisu završile. Dok su čekali dolazak preostalih timova, Luciano je strahovao za Katarinu, kojoj je u ovoj utrci partner bio Nikša Kaleb. Naime, još se nije znalo hoće li se od ispadanja spasiti Katarina i Nikša ili Savršeni.

"Bojao sam se samo jer nisam htio da ode Kate. Meni je ona ovdje postala pravi prijatelj. Ne znam kakva je s drugima, ali Kate je meni stvarno prijatelj. Uvijek znam na čemu sam s njom, iskrena je", priznao je Luciano, pokazavši koliko su mu značila prijateljstva koja je stekao tijekom putovanja.

Luciano, Katarina, Asia Express
Luciano, Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Goran Šprem, s druge strane, nije sumnjao u Katarinin uspjeh, ponajviše zato što je uz sebe imala njegova partnera iz Zlatnih dečki, Nikšu Kaleba. Bio je uvjeren da će joj Nikšino iskustvo, upornost i snalažljivost pomoći da izbori ostanak u natjecanju.

"Nikša je stvarno jedna mašina koja vuče i nadam se da će Katarini pomoći da ostane u igri", poručio je Goran.

Luciano, Katarina, Asia Express
Luciano, Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Njegove nade na kraju su se ostvarile. Katarina i Nikša stigli su na cilj prije Savršenih i tako se spasili od eliminacije. Ni Katarina nije skrivala koliko joj je Nikšina pomoć značila tijekom zahtjevne utrke te je za svojeg privremenog partnera imala samo riječi hvale. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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