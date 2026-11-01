Luciano strahovao da će Katarina ispasti iz 'Asia Expressa': 'Postala mi je pravi prijatelj, uvijek znam na čemu sam s njom'

Spartanci su prvi stigli na cilj eliminacijske utrke u 'Asia Expressu' i tako osigurali svoj ostanak u natjecanju. No njihove brige time nisu završile. Dok su čekali dolazak preostalih timova, Luciano je strahovao za Katarinu, kojoj je u ovoj utrci partner bio Nikša Kaleb. Naime, još se nije znalo hoće li se od ispadanja spasiti Katarina i Nikša ili Savršeni.

"Bojao sam se samo jer nisam htio da ode Kate. Meni je ona ovdje postala pravi prijatelj. Ne znam kakva je s drugima, ali Kate je meni stvarno prijatelj. Uvijek znam na čemu sam s njom, iskrena je", priznao je Luciano, pokazavši koliko su mu značila prijateljstva koja je stekao tijekom putovanja.