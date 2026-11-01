Luciano strahovao da će Katarina ispasti iz 'Asia Expressa': 'Postala mi je pravi prijatelj, uvijek znam na čemu sam s njom'

Spartanci su prvi stigli na cilj eliminacijske utrke u 'Asia Expressu' i tako osigurali svoj ostanak u natjecanju. No njihove brige time nisu završile. Dok su čekali dolazak preostalih timova, Luciano je strahovao za Katarinu, kojoj je u ovoj utrci partner bio Nikša Kaleb. Naime, još se nije znalo hoće li se od ispadanja spasiti Katarina i Nikša ili Savršeni.
"Bojao sam se samo jer nisam htio da ode Kate. Meni je ona ovdje postala pravi prijatelj. Ne znam kakva je s drugima, ali Kate je meni stvarno prijatelj. Uvijek znam na čemu sam s njom, iskrena je", priznao je Luciano, pokazavši koliko su mu značila prijateljstva koja je stekao tijekom putovanja.
Goran Šprem, s druge strane, nije sumnjao u Katarinin uspjeh, ponajviše zato što je uz sebe imala njegova partnera iz Zlatnih dečki, Nikšu Kaleba. Bio je uvjeren da će joj Nikšino iskustvo, upornost i snalažljivost pomoći da izbori ostanak u natjecanju.
"Nikša je stvarno jedna mašina koja vuče i nadam se da će Katarini pomoći da ostane u igri", poručio je Goran.
Njegove nade na kraju su se ostvarile. Katarina i Nikša stigli su na cilj prije Savršenih i tako se spasili od eliminacije. Ni Katarina nije skrivala koliko joj je Nikšina pomoć značila tijekom zahtjevne utrke te je za svojeg privremenog partnera imala samo riječi hvale.
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