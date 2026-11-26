Luciano se za RTL.hr osvrnuo na Bornine komentare o njemu i Gazelama

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Spartanci su se nakon osvajanja imuniteta u 'Asia Expressu' pridružili Gusaricama na večeri, a Luciano je tom prilikom iznenadio Bornu i Vesnu naljepnicom Gazela. Borna je tu naljepnicu utopila u čaši pića i komentirala Lucianov odnos s Gazelama. "Ti si jedan inteligentan dečko pa me čudi da ne gravitiraš k ljudima s malo većim IQ-om", rekla mu je.

icon-expand icon-close icon-close Spartanci, Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Luciano je za RTL.hr progovorio o Borninom potezu s naljepnicom te njezinim komentarima o ponašanju, druženju s Gazelama i inteligenciji.

Iznenadio si Bornu na večeri s naljepnicom Gazela. Što misliš u tome što je utopila naljepnicu?

Mislim kad netko pola večere mene ispituje o tome da li mi fale Gazele, onda moram uručiti poklon toj ljubavi koja postoji između njih. Potapanje naljepnice ne znam što da kažem.

Dobio si komentar o svom ponašanju, druženju s Gazelama i inteligenciji. Kako to komentiraš?

Ma, ja od toga svega samo pravim sprdnju jer ja s njom drugačije i ne želim. Kao što sam rekao, ja sam influencer i od toga živim pa nemam kapacitet za Bornine dugometražne komentare.

icon-expand Spartanci, Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Tvoj otac je šutio i samo promatrao kako ti razgovaraš s Bornom. Kakve je on komentare imao na cijelu tu situaciju za stolom?