Spartanci su se nakon osvajanja imuniteta u 'Asia Expressu' pridružili Gusaricama na večeri, a Luciano je tom prilikom iznenadio Bornu i Vesnu naljepnicom Gazela. Borna je tu naljepnicu utopila u čaši pića i komentirala Lucianov odnos s Gazelama. "Ti si jedan inteligentan dečko pa me čudi da ne gravitiraš k ljudima s malo većim IQ-om", rekla mu je.
Luciano je za RTL.hr progovorio o Borninom potezu s naljepnicom te njezinim komentarima o ponašanju, druženju s Gazelama i inteligenciji.
Iznenadio si Bornu na večeri s naljepnicom Gazela. Što misliš u tome što je utopila naljepnicu?
Mislim kad netko pola večere mene ispituje o tome da li mi fale Gazele, onda moram uručiti poklon toj ljubavi koja postoji između njih. Potapanje naljepnice ne znam što da kažem.
Dobio si komentar o svom ponašanju, druženju s Gazelama i inteligenciji. Kako to komentiraš?
Ma, ja od toga svega samo pravim sprdnju jer ja s njom drugačije i ne želim. Kao što sam rekao, ja sam influencer i od toga živim pa nemam kapacitet za Bornine dugometražne komentare.
Tvoj otac je šutio i samo promatrao kako ti razgovaraš s Bornom. Kakve je on komentare imao na cijelu tu situaciju za stolom?
Moj tata je puno pametniji od mene dok ja volim, jer je ipak show, pričati i zabavljati sebe pa tako i druge. Moj tata je nju otpisao već u drugom tjednu kad je vrijeđala Skitnice (Đanu i mamu) i sve ostale jer je shvatio da ne želi s time imati posla. Dijelimo isto mišljenje, samo on šuti jer nije vrijedna da se nerviraš. Želim ja njoj sreću u njenim uvjerenjima, ali ljudi koji onako pričaju, neka budu što dalje od mene.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.