Luciano je za RTL.hr otkrio hoće li zaista tetovirati lik Borne na biciklu i komentirao je Pinove probleme s dječjim biciklom

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Luciano je za RTL.hr komentirao svoju ideju o tetovaži Borne na biciklu koju je otkrio u 'Asia Expressu' i osvrnuo se na borbu za imunitet i pobjedu Gusarica.

Borna te oduševila u borbi za imunitet i rekao si da ćeš je tetovirati na biciklu. Je li to još u planu?

Mislim da se u mom odgovoru osjetilo da je u pitanju sarkazam, ali isto tako bio sam pun podrške i bilo mi je drago zbog njihove pobjede. Svojom izjavom me slatko nasmijala i mislim da je tu pobjedu zaslužila i dokazala je da i dalje zaslužuju mjesto u natjecanju.

icon-expand icon-close icon-close Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Koliko imaš tetovaža? Što ste inspirira za njih i koje su ti najdraže?

Imam dosta tetovaža, ne znam sad točno koliko ih je, možda 13. Idem sada početkom prosinca staviti nove tetovaže vezano uz 'Asiu Express' i događaje u ovoj godini tako da se veselim. Svaka tetovaža ima svoju priču, ne mogu nijednu izdvojiti, ali jako volim ovu skeleton ruku jer je to iz filma 'Death Becomes Her', volim Glindinu krunu iz 'Wickeda', jako volim Schroedera. Svaka predstavlja svoju priču i ima posebno značenje, bila mala, velika, jednostavna, komplicirana, bitno mi je samo kad ja njih vidim da meni nešto predstavljaju i mene vesele.

Jesi li se iznenadio što su Gusarice osvojile imunitet?

Nisam se iznenadio, tijekom cijelog showa su dobre i vidjet ćemo što će biti dalje, ali ja uvijek vjerujem u dobru i lošu energiju, karmu, da se sve nekako vraća tako da tko je dobar, dolazi mu dobro, tko je loš, dolazi mu loše i tako je to u životu.

Maja je bila razočarana, ti si rekao da navijaš za nju i Pina. Misliš li da je Pinu bilo teže nego drugima voziti bicikl zbog njegove građe?

Definitivno mi je Pino jedan od dražih kandidata jer je jako neopterećen, svoj je. Ne bih nikad rekao za njega, ali sad kad se i u privatnom životu znamo, nema nimalo zloće u sebi, jako se voli natjecati, ali nikad da mu to ide na nešto loše. Mislim da je njemu bilo daleko najteže voziti bicikl zbog njegove kilaže i njegov ruksak je, kao što se može vidjeti u epizodi, najteži, popunjen je stvarima. Drugi kandidati, kao što se također vidi, imaju dosta praznije ruksake.

icon-expand Pino, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Misliš li da bi ti uspio voziti taj dječji bicikl?