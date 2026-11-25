Luciano je rekao Vesni i Borni da bi htio u 'Asia Expressu' vidjeti njihov dvoboj. "Ajde sad ti meni Luciano reci u kojem univerzumu su one meni konkurencija ili pariraju na bilo koji način", komentirala je Borna.
Luciano ju je podsjetio da su Gazele u eliminacijama pobijedile Zlatne dečke. "Uvijek se može nešto dogoditi. Ja neću navijati za nikoga. Vi ste ovo zaslužile, vi ste pobijedile, svaka vam čast", rekao je.
Borna je komentirala da postoji neka poveznica između Gazela i Luciana koja nije Lucianu na čast. "Žao mi je da njegov otac svemu tome svjedoči", rekla je. "One su sebi najlošija reklama, manjak kućnog odgoja, višak zloće i podmuklosti. Ne znam, takvu kombinaciju dugo nisam vidjela u nekog tako mladog čovjeka, zaista", osvrnula se na Gazele.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.