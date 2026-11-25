Gusaricama nije dobra sjela Lucianova šala ni želja da vidi njihov dvoboj s Gazelama

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Luciano je rekao Vesni i Borni da bi htio u 'Asia Expressu' vidjeti njihov dvoboj. "Ajde sad ti meni Luciano reci u kojem univerzumu su one meni konkurencija ili pariraju na bilo koji način", komentirala je Borna.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Luciano ju je podsjetio da su Gazele u eliminacijama pobijedile Zlatne dečke. "Uvijek se može nešto dogoditi. Ja neću navijati za nikoga. Vi ste ovo zaslužile, vi ste pobijedile, svaka vam čast", rekao je.

icon-expand Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Borna je komentirala da postoji neka poveznica između Gazela i Luciana koja nije Lucianu na čast. "Žao mi je da njegov otac svemu tome svjedoči", rekla je. "One su sebi najlošija reklama, manjak kućnog odgoja, višak zloće i podmuklosti. Ne znam, takvu kombinaciju dugo nisam vidjela u nekog tako mladog čovjeka, zaista", osvrnula se na Gazele.

icon-expand Naljepnica Gazela, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL