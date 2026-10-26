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Asia Express: Zmajeva ruta

Luka se oprostio od 'Asia Expressa' i Katarine: 'Ovo iskustvo bilo je apsolutno nadahnjujuće'

Katarina se ponovno našla u neizvjesnoj situaciji u 'Asia Expressu'. Nakon što je njezina prva partnerica Luna napustila show zbog smrti sestre, sada odlazi i Luka, koji ju je zamijenio. Oboje su se emotivno osvrnuli na zajedničku avanturu

RTL.hr
26.10.2026 21:45

Katarina Mamić po drugi je put ostala bez partnera u 'Asia Expressu'. Podsjetimo, njezina prva partnerica Luna bila je prisiljena napustiti natjecanje nakon smrti sestre, a na njezino je mjesto stigao Luka Petrušić. Ipak, ni njihova zajednička avantura nije dugo potrajala jer sada i Luka napušta show.

Tijekom zajedničkog sudjelovanja u zahtjevnoj utrci kroz Aziju Katarina i Luka razvili su blizak odnos, a koliko joj je značila njegova podrška, Katarina je otkrila na rastanku.

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

"Žao mi je što Luka odlazi. Ne znam što će biti sa mnom. Luka mi je bio velika podrška. Brinuo se o meni kao da sam mu rođena sestra", priznala je Katarina, ne skrivajući tugu zbog njegova odlaska.

Ni Luki rastanak nije lako pao. Osvrnuo se na iskustvo koje mu je donio 'Asia Express'. "Ovo stvarno nije šala od igre. Pritom su ljudi dobre volje. Neke bratske i sestrinske veze su ovdje nevjerojatne. Evo, suze mi sada dolaze. Ovo iskustvo je bilo apsolutno nadahnjujuće", rekao je emotivni Luka.

Luka Petrušić, Asia Express
Luka Petrušić, Asia Express FOTO: RTL

Katarina se tako ponovno mora suočiti s odlaskom bliske osobe usred natjecanja, a nakon još jednog emotivnog rastanka ostaje pitanje kako će se njezina avantura u 'Asia Expressu' nastaviti.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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