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Asia Express: Zmajeva ruta

Luku Petrušića čeka prvi dan na Zmajevoj ruti, a novi zadatak dovest će timove do ruba očaja

Večeras u 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda showa 'Asia Express'

RTL.hr
20.10.2026 11:40

Timovi 'Asia Expressa' još uvijek putuju Laosom, a pred njima su brojni zabavni i nepredvidivi izazovi u borbi za još jednim amuletom vrijednim 1000 eura.

Nakon što je Luna zbog privatnih razloga morala otputovati kući, Katarini se pridružio Luka Petrušić, koji s njom nastavlja utrku.

Ovaj dan je teško opisati... Užasno je naporno, ali je nevjerojatno zabavno!" poručit će ovaj pridošlica koji će se na štošta morati priviknuti.

Luka, Katarina, Asia Express
Luka, Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Težak mi je dan, ali on ga popravlja. Nisam mogla dobiti bolju zamjenu", iskrena će biti Katarina.

Na putu do novog amuleta timove čeka zadatak koji će im pokazati koliko je važno slušati svog para i biti usklađen u svakom koraku, a morat će pronaći i prijevoz do polja riže.

Osvajači amuleta jednom će timu moći malo otežati igru, a svi će strepiti čije će ime biti prozvano.

Novi dio rute timovima će donijeti zanimljivu igru, ali i međusobne prepirke. Nemoj biti drska, bezobrazna, ne obraćaj mi se", čut će se povišeni glasovi.

Pronalazak tajanstvenog lokalca neobičnog imena pokazat će se možda i najzahtjevnijim zadatkom dosad! Puno nerazumijevanja i odbijanja suradnje neke će timove dovesti do ruba očaja. A kad se biper oglasi usred ničega, tko će uopće uspjeti pronaći mjesto za spavanje?

'Asia Express' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sad na platformi Voyo.

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