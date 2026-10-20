Luku Petrušića čeka prvi dan na Zmajevoj ruti, a novi zadatak dovest će timove do ruba očaja

Timovi 'Asia Expressa' još uvijek putuju Laosom, a pred njima su brojni zabavni i nepredvidivi izazovi u borbi za još jednim amuletom vrijednim 1000 eura.

Nakon što je Luna zbog privatnih razloga morala otputovati kući, Katarini se pridružio Luka Petrušić, koji s njom nastavlja utrku.

Ovaj dan je teško opisati... Užasno je naporno, ali je nevjerojatno zabavno!" poručit će ovaj pridošlica koji će se na štošta morati priviknuti.