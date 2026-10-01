Luna i Katarina dobile besplatnu frizuru u Kambodži: 'Kod nas je nemoguće da te tako tretiraju'

Gazele su tijekom 'Asia Expressa' ugledale frizerski salon i odmah zaključile da bi to moglo biti idealno mjesto za predah. Luna i Katarina uspjele su nagovoriti zaposlenike da im besplatno naprave frizuru, što ih je posebno iznenadilo.
"Mislim da je nemoguće da uđeš u salon bilo gdje kod nas i da ti daju besplatno frizuru i da te još tako istretiraju", komentirale su cure.
No, osim gostoprimstvom, iznenadile su ih i metode pranja kose koje su do tada bile potpuno nepoznate.
"Oni su nama prali kosu na suho, ja to nikad u životu nisam vidjela. Bile smo jako skeptične na početku, brijale smo čak da ćemo možda bez kose izaći", priznale su.
Ipak, sumnje su se vrlo brzo pokazale neopravdanima. Na kraju su bile oduševljene tretmanom i detaljnošću kojom su im oprali kosu.
"Prvi put sam bila zahvalna što muškarci ovdje puštaju nokte. Šamponiranje 500 puta. Kosa temeljito čista", zaključila je Luna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.