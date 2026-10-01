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Asia Express: Zmajeva ruta

Luna i Katarina dobile besplatnu frizuru u Kambodži: 'Kod nas je nemoguće da te tako tretiraju'

Nakon što im je izmaknuo imunitet, Luna i Katarina nisu se dale obeshrabriti. Budući da su prethodne zadatke odradile dovoljno brzo, zaključile su da imaju vremena za potragu za smještajem – a usput su pronašle i neočekivani trenutak opuštanja u frizerskom salonu

RTL.hr
01.10.2026 15:30

Gazele su tijekom 'Asia Expressa' ugledale frizerski salon i odmah zaključile da bi to moglo biti idealno mjesto za predah. Luna i Katarina uspjele su nagovoriti zaposlenike da im besplatno naprave frizuru, što ih je posebno iznenadilo.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

"Mislim da je nemoguće da uđeš u salon bilo gdje kod nas i da ti daju besplatno frizuru i da te još tako istretiraju", komentirale su cure.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

No, osim gostoprimstvom, iznenadile su ih i metode pranja kose koje su do tada bile potpuno nepoznate.

"Oni su nama prali kosu na suho, ja to nikad u životu nisam vidjela. Bile smo jako skeptične na početku, brijale smo čak da ćemo možda bez kose izaći", priznale su.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, sumnje su se vrlo brzo pokazale neopravdanima. Na kraju su bile oduševljene tretmanom i detaljnošću kojom su im oprali kosu.

"Prvi put sam bila zahvalna što muškarci ovdje puštaju nokte. Šamponiranje 500 puta. Kosa temeljito čista", zaključila je Luna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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