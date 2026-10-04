Luna i Katarina noć provele u bolnici, šokirao ih smještaj: 'Nikad veći žohari i krvavi jastuk'

Katarina i Luna, Gazele iz 'Asia Expressa', mislile su da će bolnica biti siguran i čist izbor za noćenje. No soba namijenjena rodiljama priredila im je prizore koje nisu očekivale

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Katarina i Luna jednu su noć tijekom 'Asia Expressa' provele u bolnici, no smještaj im nije ostao u lijepom sjećanju. "Meni je bilo grozno spavati u bolnici. Ja ne znam što očekivati od idućih smještaja, ali to ide sve gore", priznala je Luna.

icon-expand icon-close icon-close Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je objasnila kako su spavale u sobi koja je inače namijenjena rodiljama, a djevojke su isprva vjerovale da su napravile dobar izbor. "Mislile smo da će ovo biti dobra ideja. Bolnica bi trebala biti čista, ne bi trebalo biti buba", rekla je Luna, dok je kamera zabilježila jednu od neželjenih gošći.

icon-expand Gazele, Asia Express FOTO: RTL

"Nikad veće nisam vidjela. U Hrvatskoj takvi žohari ne postoje", komentirala je Katarina.

icon-expand Gazele, Asia Express FOTO: RTL

No tu neugodnostima nije bio kraj. Luna je pokazala i jastuk na kojem su bili vidljivi tragovi krvi. "Valjda od porođaja. Sve mi se smučilo", zaključila je Katarina.

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