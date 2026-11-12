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Asia Express: Zmajeva ruta

Luna Nikši napravila tretman lica, on se našalio: 'Prvo tretman za fosilne podočnjake'

Nikša Kaleb i Luna Valas nakon napornog dana u 'Asia Expressu' večer su završili tretmanom lica. Luna je preuzela ulogu beauty stručnjakinje, a Nikša cijeli ritual pretvorio u novu rundu šala

RTL.hr
12.11.2026 15:00

Nakon što su kao miksani par riješili pitanje smještaja u 'Asia Expressu', Nikša Kaleb i Luna Valas večer su završili na prilično neočekivan način – tretmanom lica. Luna je Nikši odlučila pokazati kako izgleda njezina beauty rutina, a on je cijelu situaciju odmah pretvorio u šalu.

"Dobrodošli u salon Bože Kaluna. Prvo ćemo napraviti tretman za fosilne podočnjake", poručio je Nikša u kameru prije nego što su krenuli.

Nikša, Asia Express
Nikša, Asia Express FOTO: RTL

Luna mu je potom dodavala preparate i objašnjavala čemu svaki od njih služi. "Ovo će ti osvježiti lice, hidratizirati, nahraniti", objasnila mu je.

Nikša je, naravno, imao svoju verziju očekivanog rezultata. "Učinit će da nisam 1973., nego 1983. godište", našalio se.

Nikša, Luna, Asia Express
Nikša, Luna, Asia Express FOTO: RTL

Miksanje timova tako je Nikši, osim novog partnera u utrci, donijelo i potpuno drukčiji večernji ritual od onih na koje je navikao tijekom 'Asia Expressa'.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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