Luna Nikši napravila tretman lica, on se našalio: 'Prvo tretman za fosilne podočnjake'

Nakon što su kao miksani par riješili pitanje smještaja u 'Asia Expressu', Nikša Kaleb i Luna Valas večer su završili na prilično neočekivan način – tretmanom lica. Luna je Nikši odlučila pokazati kako izgleda njezina beauty rutina, a on je cijelu situaciju odmah pretvorio u šalu.

"Dobrodošli u salon Bože Kaluna. Prvo ćemo napraviti tretman za fosilne podočnjake", poručio je Nikša u kameru prije nego što su krenuli.