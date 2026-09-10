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Asia Express: Zmajeva ruta

Luna u 'Asia Expressu' htjela pokloniti zlatni prsten vozaču: 'Ionako mi ne treba, od bivšeg je'

Luna i Katarina su u 'Asia Expressu' imale vozača iz snova. Ne samo da ih je vozio, već ih je i čekao, a kada je odbio novac, Gazele su mu željele pokloniti čak i prsten

RTL.hr
10.09.2026 21:30

Gazele Luna Valas i Katarina Mamić u trećoj epizodi 'Asia Expressa' imale su sreće s prijevozom kakvu natjecatelji u ovoj utrci mogu samo poželjeti. Dok mnogi teško pronalaze nekoga tko će ih povesti barem dio puta, njih je osvojio presimpatični vozač koji im nije samo pomogao stići do odredišta, već ih je čak i pričekao dok su obavljale zadatak.

Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express
Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Luna i Katarina pokušale su mu zahvaliti za pomoć ponudivši mu novac, no on ga je odbio. Njegova gesta toliko ih je dirnula da su počele razmišljati kako mu se drugačije odužiti.

"I onda smo mu htjele dati prsten", otkrila je Katarina.

Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express
Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Luna je objasnila da je riječ o prstenu koji za nju nema posebnu vrijednost.

"Ovo je prsten koji mi stvarno ne treba jer je od bivšeg. Nama je prošlo kroz glavu jer nam je čovjek rekao da je njegovoj curici rođendan idući mjesec i da želi električni bicikl od 500 dolara", ispričala je Luna.

Katarina je dodala da ih je posebno dirnulo to što ih vozač nije samo odvezao, već je odlučio čekati ih dok riješe zadatak.

"Još kad je rekao da će nas pričekati, mi smo htjele sve dati, čak i zlato", rekla je Katarina.

Iako mu na kraju nisu poklonile sve što su zamislile, ovaj susret ostao im je kao jedan od najljepših trenutaka putovanja – podsjetnik da se iza svake utrke kriju i priče o ljudima koji su spremni pomoći potpunim strancima.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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