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Asia Express: Zmajeva ruta

Luna se u 'Asia Expressu' uhvatila suđa pa zaključila: 'Ja fakat nisam taj tip'

Neke natjecatelje u 'Asia Expressu' najviše namuče kilometri i potraga za prijevozom, a Lunu Valas u trećoj epizodi dočekao je izazov sasvim druge vrste – pranje suđa. Iako se snašla, priznala je da joj taj zadatak nije baš poznat teren

RTL.hr
11.09.2026 11:00

Na početku treće epizode 'Asia Expressa' dva para koja su u prethodnoj utrci završila posljednja dobila su poseban zadatak – pranje suđa u hramu. Među njima su bile Đana Smajo i njezina mama Meri te prijateljice Luna Valas i Katarina Mamić.

Luna Valas, Asia Express
Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

Iako je zadatak zvučao jednostavno, mnogi su se našalili kako možda nije idealan upravo za Lunu, koja je priznala da se s takvim poslom nije susrela već dugo vremena.

Ne sjećam se kad sam zadnji put prala suđe", rekla je Luna, no ubrzo je dodala da joj je cijelo iskustvo zapravo bilo zanimljivo.

Nesvakodnevan prizor

Dok je čučeći kraj lavora prala suđe, Luna je kroz smijeh komentirala prizor koji joj nije bio svakodnevan.

"Moj dijamantni prsten koji pere suđe", našalila se.

Luna Valas, Asia Express
Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

S njom su se složile i ostale djevojke, uz opasku da danas mnogi rijetko peru suđe ručno jer taj posao najčešće odrađuju perilice.

Katarini je cijela situacija posebno bila zabavna jer nije navikla vidjeti Lunu u takvoj ulozi.

"Iznenadila si me jako, da si ti s ručicama dirala tu tjesteninicu, ja nisam to mogla gledati", rekla joj je kroz smijeh.

Luna je na kraju priznala da joj pranje suđa ipak nije prirodna svakodnevica.

"Ja fakat nisam taj tip", zaključila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express luna valas pranje suđa
Asia Express: Zmajeva ruta

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