Luna Valas o pokojnoj sestri Stelli: 'Odmalena sam govorila da ću živjeti duplo zbog nje'

Luna Valas ponovno se osvrnula na smrt mlađe sestre Stelle i trenutak kada je tijekom snimanja 'Asia Expressa' doznala da je preminula.
"Moja mama je nazvala produkciju i rekla im da mi daju telefon čim budu mogli. Kako sam dobila telefon, javila mi je da Stella više nije s nama i da je sprovod za tri dana. Kako sam to čula, odlučila sam izaći iz showa. Idući dan letjela sam za Zagreb da budem sa svojima", ispričala je Luna u snimci koju je objavila na TikToku.
Objasnila je da je Stella od rođenja imala brojne zdravstvene probleme te da nikada nije hodala ni govorila. Ipak, unatoč svemu, Luna kaže da je njezina sestra imala lijep život i snažno utjecala na cijelu obitelj.
"Ona je stvarno bila jedno čudo. Svima nam je toliko uljepšala život i toliko nas je puno naučila", rekla je.
Luna je priznala i da još uvijek, kada dođe u majčin dom, osjeća kao da je Stella ondje. "Kad dođem kod mame, još imam osjećaj da je ona u svojoj sobi", kazala je.
Luna je priznala da ju je odrastanje uz sestru uvelike oblikovalo. "Kad sam bila mala, pokušavala sam odgonetnuti zašto je meni ovako, a njoj tako. Takav me život jako očeličio, najviše emotivno", ispričala je.
Osvrnula se i na ružne komentare ljudi koji su propitivali njezinu reakciju na sestrinu smrt. "Voljela bih da ljudi malo više pokušaju biti ljudi. Ne moramo se svi na isti način nositi s tugom. Prihvatite to, prestanite biti zli, prestanite osuđivati i tračati", poručila je.
Dodala je kako je upravo Stella jedan od razloga zbog kojih cijeli život pokušava živjeti punim plućima. "Otkad sam bila mala govorila sam: 'Ja ću živjeti duplo zbog Stelle.' Odlučila sam sve u životu raditi puta dva i slaviti život. Ona je glavni razlog tome", zaključila je Luna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.