Luna Valas o pokojnoj sestri Stelli: 'Odmalena sam govorila da ću živjeti duplo zbog nje'

Luna Valas na TikToku je otvoreno progovorila o pokojnoj sestri Stelli, privremenom napuštanju 'Asia Expressa' i komentarima ljudi koji su osuđivali način na koji se nosi s gubitkom

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Luna Valas ponovno se osvrnula na smrt mlađe sestre Stelle i trenutak kada je tijekom snimanja 'Asia Expressa' doznala da je preminula. "Moja mama je nazvala produkciju i rekla im da mi daju telefon čim budu mogli. Kako sam dobila telefon, javila mi je da Stella više nije s nama i da je sprovod za tri dana. Kako sam to čula, odlučila sam izaći iz showa. Idući dan letjela sam za Zagreb da budem sa svojima", ispričala je Luna u snimci koju je objavila na TikToku.

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Objasnila je da je Stella od rođenja imala brojne zdravstvene probleme te da nikada nije hodala ni govorila. Ipak, unatoč svemu, Luna kaže da je njezina sestra imala lijep život i snažno utjecala na cijelu obitelj. "Ona je stvarno bila jedno čudo. Svima nam je toliko uljepšala život i toliko nas je puno naučila", rekla je.

icon-expand icon-close icon-close Luna Valas i sestra Stella FOTO: Privatan album

Luna je priznala i da još uvijek, kada dođe u majčin dom, osjeća kao da je Stella ondje. "Kad dođem kod mame, još imam osjećaj da je ona u svojoj sobi", kazala je. Luna je priznala da ju je odrastanje uz sestru uvelike oblikovalo. "Kad sam bila mala, pokušavala sam odgonetnuti zašto je meni ovako, a njoj tako. Takav me život jako očeličio, najviše emotivno", ispričala je.

icon-expand Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL