Luna Valas planira se vratiti u 'Asia Express' nakon obiteljske tragedije: 'Najviše zbog sestre'

Nakon što je u 'Asia Expressu' primila vijest o smrti sestre, Luna Valas morala je napustiti natjecanje i vratiti se u Zagreb. Ipak, voditelji Antonija Blaće i Ante Travizi pružili su joj podršku te joj poručili da su joj vrata showa i dalje otvorena.

"Privatni život važniji je od svega ostalog i što se nas tiče, možeš ići u Zagreb", rekla joj je Antonija, a Ante dodao: "Tvoje mjesto u 'Asia Expressu' ostaje otvoreno i nadam se da se vidimo na Tajlandu."

Unatoč teškom gubitku, Luna je dala do znanja da se želi vratiti u natjecanje i završiti ono što je započela. "Mama je rekla da se borim dalje. Želim to završiti što sam započela. Najviše zbog sestre", priznala je.