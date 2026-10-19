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Asia Express: Zmajeva ruta

Luna Valas planira se vratiti u 'Asia Express' nakon obiteljske tragedije: 'Najviše zbog sestre'

Iako je zbog smrti sestre morala otputovati u Zagreb, Luna Valas možda još nije završila svoje putovanje u 'Asia Expressu'. Voditelji su joj poručili da je njezino mjesto u natjecanju i dalje otvoreno, a Luna je otkrila da se želi vratiti, ponajviše zbog svoje pokojne sestre

RTL.hr
19.10.2026 22:15

Nakon što je u 'Asia Expressu' primila vijest o smrti sestre, Luna Valas morala je napustiti natjecanje i vratiti se u Zagreb. Ipak, voditelji Antonija Blaće i Ante Travizi pružili su joj podršku te joj poručili da su joj vrata showa i dalje otvorena.

Luna Valas, Asia Express
Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

"Privatni život važniji je od svega ostalog i što se nas tiče, možeš ići u Zagreb", rekla joj je Antonija, a Ante dodao: "Tvoje mjesto u 'Asia Expressu' ostaje otvoreno i nadam se da se vidimo na Tajlandu."

Unatoč teškom gubitku, Luna je dala do znanja da se želi vratiti u natjecanje i završiti ono što je započela. "Mama je rekla da se borim dalje. Želim to završiti što sam započela. Najviše zbog sestre", priznala je.

Luna Valas, Asia Express
Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

Luna nije skrivala koliko joj je teško nositi se s iznenadnim gubitkom. "Trenutno sam pogubljena. Još procesuiram. Mislim da mi najgore kreće. Da će mi ovo biti najgori tjedan u životu", iskreno je rekla.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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