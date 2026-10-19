Luna Valas planira se vratiti u 'Asia Express' nakon obiteljske tragedije: 'Najviše zbog sestre'

Nakon što je u 'Asia Expressu' primila vijest o smrti sestre, Luna Valas morala je napustiti natjecanje i vratiti se u Zagreb. Ipak, voditelji Antonija Blaće i Ante Travizi pružili su joj podršku te joj poručili da su joj vrata showa i dalje otvorena.
"Privatni život važniji je od svega ostalog i što se nas tiče, možeš ići u Zagreb", rekla joj je Antonija, a Ante dodao: "Tvoje mjesto u 'Asia Expressu' ostaje otvoreno i nadam se da se vidimo na Tajlandu."
Unatoč teškom gubitku, Luna je dala do znanja da se želi vratiti u natjecanje i završiti ono što je započela. "Mama je rekla da se borim dalje. Želim to završiti što sam započela. Najviše zbog sestre", priznala je.
Luna nije skrivala koliko joj je teško nositi se s iznenadnim gubitkom. "Trenutno sam pogubljena. Još procesuiram. Mislim da mi najgore kreće. Da će mi ovo biti najgori tjedan u životu", iskreno je rekla.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.