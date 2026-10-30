Luna Valas vraća se u 'Asia Express': 'Pobjeda u sestrinu čast ono je čemu trebam težiti'

Vijest o smrti sestre Stelle zatekla je Lunu Valas u Laosu tijekom snimanja RTL-ova showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Nakon razgovora s obitelji, koja joj je pružila punu podršku, Luna je odlučila vratiti se u natjecanje.
Naučena sam boriti se kroz život, baš kao i moja sestra. Ona je, unatoč svom zdravstvenom stanju, bila pravo medicinsko čudo i imala je predivan život. I moja obitelj i ja smatrali smo da je povratak najbolja odluka i da je pobjeda u njezinu čast ono čemu trebam težiti. Od obitelji sam imala punu podršku i bez njihova razumijevanja i ohrabrenja vjerojatno se ne bih ni usudila na taj korak", kaže Luna.
O odnosu sa sestrom, uz koju je odrastala, Luna govori s posebnom nježnošću.
Stella je imala 29 godina, naš odnos je bio pun ljubavi, strpljenja i prihvaćanja jer je ona od rođenja bolesna - imala je cerebralnu paralizu i dva dobroćudna tumora i s time sam se ja naučila nositi još dok sam bila dijete. Ona je jednostavno bila pravi anđeo i svi smo zahvalni na tome što smo je imali u životu i što nas je toliko toga naučila a da uopće nije pričala", ispričala je Luna.
Uz podršku najmilijih, Luna se vraća u natjecanje vođena najvećim motivom - pobjedom koju želi posvetiti svojoj sestri. U njezinoj odluci odražava se i ono što je sama istaknula kao važnu životnu lekciju: boriti se, baš kao što se borila i njezina Stella.
Avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.