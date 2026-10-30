Luna Valas vraća se u 'Asia Express': 'Pobjeda u sestrinu čast ono je čemu trebam težiti'

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Vijest o smrti sestre Stelle zatekla je Lunu Valas u Laosu tijekom snimanja RTL-ova showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Nakon razgovora s obitelji, koja joj je pružila punu podršku, Luna je odlučila vratiti se u natjecanje. Naučena sam boriti se kroz život, baš kao i moja sestra. Ona je, unatoč svom zdravstvenom stanju, bila pravo medicinsko čudo i imala je predivan život. I moja obitelj i ja smatrali smo da je povratak najbolja odluka i da je pobjeda u njezinu čast ono čemu trebam težiti. Od obitelji sam imala punu podršku i bez njihova razumijevanja i ohrabrenja vjerojatno se ne bih ni usudila na taj korak", kaže Luna.

icon-expand icon-close icon-close Luna Valas i sestra Stella FOTO: Privatan album

O odnosu sa sestrom, uz koju je odrastala, Luna govori s posebnom nježnošću. Stella je imala 29 godina, naš odnos je bio pun ljubavi, strpljenja i prihvaćanja jer je ona od rođenja bolesna - imala je cerebralnu paralizu i dva dobroćudna tumora i s time sam se ja naučila nositi još dok sam bila dijete. Ona je jednostavno bila pravi anđeo i svi smo zahvalni na tome što smo je imali u životu i što nas je toliko toga naučila a da uopće nije pričala", ispričala je Luna.

icon-expand Luna Valas i sestra Stella FOTO: Privatan album