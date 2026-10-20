Luna Valas za RTL.hr o sestri koja je preminula u 29. godini: 'Toliko nas je naučila, bez da je pričala'

Lunu Valas, natjecateljicu RTL-ova showa 'Asia Express', zatekla je u Laosu vijest o smrti sestre Stelle, zbog čega je napustila utrku i odmah se uputila prema Zagrebu.
Luna se u avanturi kroz Aziju natječe s Katarinom Mamić, a vijest o obiteljskoj tragediji potpuno je promijenila njezin put u showu. U razgovoru za RTL.hr progovorila je o sestri Stelli, koja je preminula u 29. godini života, i njihovu posebnom odnosu.
"Naš odnos bio je pun ljubavi, strpljenja i prihvaćanja, jer je ona od rođenja bolesna. Imala je cerebralnu paralizu i dva dobroćudna tumora i s time sam se ja naučila nositi još dok sam bila dijete", ispričala je Luna.
Prisjećajući se Stelle, nije skrivala koliko je njezina prisutnost značila cijeloj obitelji.
"Ona je jednostavno bila pravi anđeo i svi smo zahvalni na tome što smo je imali u životu i što nas je toliko toga naučila, bez da je pričala", kazala je Luna.
U trenucima kada joj je najteže, oslonac pronalazi i u riječima svoje majke.
"Mama je rekla da se borim dalje. Najviše zbog sestre", poručila je Luna.
Iza natjecanja koje podrazumijeva brojne izazove, neizvjesnost i fizički napor sada stoji i osobna želja da dovrši započeto u čast sestre koja joj je, kako je sama opisala, svojim životom pružila neprocjenjive lekcije o ljubavi, strpljenju i prihvaćanju, a i ostali natjecatelji bi voljeli da se vrati u utrku.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.