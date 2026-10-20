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Asia Express: Zmajeva ruta

Luna Valas za RTL.hr o sestri koja je preminula u 29. godini: 'Toliko nas je naučila, bez da je pričala'

Tijekom snimanja 'Asia Expressa' u Laosu Luna Valas doznala je da je preminula njezina sestra Stella, koja je imala 29 godina. U razgovoru za RTL.hr Luna se prisjetila njihova posebnog odnosa

RTL.hr
20.10.2026 11:45

Lunu Valas, natjecateljicu RTL-ova showa 'Asia Express', zatekla je u Laosu vijest o smrti sestre Stelle, zbog čega je napustila utrku i odmah se uputila prema Zagrebu. 

Luna Valas i sestra Stella
Luna Valas i sestra Stella FOTO: Privatan album

Luna se u avanturi kroz Aziju natječe s Katarinom Mamić, a vijest o obiteljskoj tragediji potpuno je promijenila njezin put u showu. U razgovoru za RTL.hr progovorila je o sestri Stelli, koja je preminula u 29. godini života, i njihovu posebnom odnosu.

"Naš odnos bio je pun ljubavi, strpljenja i prihvaćanja, jer je ona od rođenja bolesna. Imala je cerebralnu paralizu i dva dobroćudna tumora i s time sam se ja naučila nositi još dok sam bila dijete", ispričala je Luna.

Luna Valas i sestra Stella
Luna Valas i sestra Stella FOTO: Privatan album

Prisjećajući se Stelle, nije skrivala koliko je njezina prisutnost značila cijeloj obitelji.

"Ona je jednostavno bila pravi anđeo i svi smo zahvalni na tome što smo je imali u životu i što nas je toliko toga naučila, bez da je pričala", kazala je Luna.

U trenucima kada joj je najteže, oslonac pronalazi i u riječima svoje majke.

"Mama je rekla da se borim dalje. Najviše zbog sestre", poručila je Luna.

Luna Valas i sestra Stella
Luna Valas i sestra Stella FOTO: Privatan album

Iza natjecanja koje podrazumijeva brojne izazove, neizvjesnost i fizički napor sada stoji i osobna želja da dovrši započeto u čast sestre koja joj je, kako je sama opisala, svojim životom pružila neprocjenjive lekcije o ljubavi, strpljenju i prihvaćanju, a i ostali natjecatelji bi voljeli da se vrati u utrku.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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