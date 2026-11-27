Luna je za RTL.hr komentirala ispadanje iz 'Asia Express' i otkrila ima li favorita za pobjedu

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Gazele su napustile 'Asia Express' nakon napetih eliminacija u kojima su bile s Gazdama, a Luna je za RTL.hr komentirala njihovo ispadanje.

Ti i Katarina ste ispale u dvoboju protiv Gazdi. Što mislite da vam je presudilo?

Mislim da je presudila kombinacija okolnosti, taktike i možda nekih naših pogrešnih procjena. Katarina i ja smo imale svoj način funkcioniranja i možda smo se ponekad previše oslanjale jedna na drugu. Ipak, ne bih rekla da nas je porazio nedostatak karaktera ili volje. U ovakvoj igri nekad jednostavno ne odigraš najbolje u trenutku kada je najvažnije.

icon-expand icon-close icon-close Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Žališ li zbog nečeg? Misliš li da si nešto mogla drugačije?

Ne žalim zbog toga što sam bila svoja. Naravno da danas, s odmakom, neke situacije možda vidim drugačije i sigurno bih neke stvari odigrala pametnije. Ali ne bih mijenjala svoj karakter kako bih se nekome svidjela. Radije ću iz igre izaći kao osoba koja je ostala vjerna sebi nego kao netko tko je kalkulirao sa svakim svojim potezom.

icon-expand Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Tko je tvoj favorit za pobjedu?