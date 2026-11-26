Luna je za RTL.hr otkrila što misli o Borninom potezu s naljepnicom i Vesninim riječima

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Luciano je na večeri iznenadio Gusarice naljepnicom Gazela koju je Borna utopila u čaši pića. Da staviš na bicikl", rekao je Borni kroz smijeh. Borna je tu naljepnicu utopila u čaši s pićem. "Sutra ćemo im mahati", istaknula je. "Ja se nadam da će one u principu ispasti, ne sad da one mene nešto smetaju, ali jednostavno kontaminiraju zrak i okruženje u kojem jesu pa mislim da bi bilo vrijeme da odu doma", rekla je Vesna.

icon-expand icon-close icon-close Spartanci, Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Luna je za RTL.hr otkrila što misli o Borninom potezu s naljepnicom i Vesninim riječima.

Luciano je na večeru s Gusaricama odnio vašu naljepnicu na što ju je Borna "utopila" u čaši. Što misliš o tome?

Iskreno, bilo mi je više smiješno nego uvredljivo. Ako je nekome toliko zasmetala jedna naljepnica da ju je morao ceremonijalno utopiti u čaši, očito je ostavila veći dojam nego što smo očekivale. Ne shvaćam takve stvari osobno, ali definitivno govori više o njihovoj potrebi da nas komentiraju nego o nama.

icon-expand Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Vesna je rekla da se nada da ćete ispasti jer ti i Katarina kontaminirate zrak. Kako to komentirate?

Mislim da je to prilično ružan i nepotreban komentar. Nemam problem s tim da nas netko ne voli ili da mu ne odgovaramo kao osobe, ali postoji razlika između mišljenja i vrijeđanja. Mi smo barem bile dovoljno sigurne u sebe da nismo morale druge ponižavati kako bismo se osjećale bolje.

Luciano je rekao Vesni i Borni da priželjkuje njihov dvoboj s tobom i Katarinom, a Borna je pitala u kojem ste svemiru vi dvije njima konkurencija. Što kažete na to?

Očito u nekom svemiru u kojem smo im ipak dovoljno zanimljive da nas stalno spominju. Mislim da konkurencija nije nužno pitanje toga tko je bolji, nego i toga koga doživljavaš kao prijetnju. Na kraju, rezultati se pokazuju na terenu, a ne za stolom uz komentare.

icon-expand Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Bilo je i komentara o inteligenciji. Kako si to sve skupa doživjela?